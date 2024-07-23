Четыре варианта решения жилищного вопроса для ВПЛ: что предлагают — Finance.ua

Четыре варианта решения жилищного вопроса для ВПЛ: что предлагают Сегодня 09:04

Четыре варианта решения жилищного вопроса для ВПЛ: что предлагают

В Украине разрабатывается сразу несколько инструментов для решения жилищного вопроса для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о запуске аренды с правом выкупа, на которой настаивали международные партнеры, введение специальной для ВПЛ субсидии на аренду жилья, о социальной аренде, а также пересмотре условий в программе «єОселя».

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Проблематика

По состоянию на сегодняшний день в Украине более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. По словам Шуляк, поскольку ситуация с работой и жильем для переселенцев из-за войны только ухудшается, часть из них становится вынужденными мигрантами. Это, в свою очередь, напрямую вредит украинской экономике и усугубляет социально-демографический кризис.

По ее словам, сейчас в работе четыре инструмента: улучшение условий ипотеки «єОселя» для ВПЛ, которая в настоящее время для них в основном недоступна, дополнительные субсидии на аренду жилья, социальная аренда, а также отдельный вид аренды — с правом выкупа. Запуск двух последних инструментов — требование обновить жилищное законодательство, зафиксированное в программе Ukraine Facility, согласно которой Украина до 2027 года получает от ЕС 50 млрд евро

«єОселя» для ВПЛ

По словам Шуляк, следует внести изменения в программу — уменьшить возрастной ценз для получения жилья, снизить первый взнос с 20% до 15%, пересмотреть процентную ставку до 3% и ввести льготные условия кредитования для семей с детьми.

Одним из изменений рассматривают уменьшение возраста жилья, которое можно купить ВПЛ с помощью программы «єОселя». В настоящее время нельзя покупать жилье старше трех лет. Это в большинстве своем первичный рынок, а такого жилья в региональных центрах не так много. К тому же, ВПЛ не могут ждать несколько лет, пока жилье построится.

«Мы считаем, что внутренне перемещенным лицам нужно дать возможность купить жилье независимо от того, когда оно было принято в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания», — пояснила нардеп.

Также предлагаются конфигурации в размере первого взноса по ипотеке, также размер ставки. Первый взнос сейчас составляет 20% стоимости жилья, что существенно сказывается на эффективности программы. Поэтому, подчеркнула Шуляк, нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%.

Аренда с правом выкупа — каковы условия

Аренда с правом выкупа — это вариант, когда человек со временем может приобрести арендуемое жилье.

Имущество, как правило, находится в собственности громады или громада подписывает договор об управлении с соответствующей организацией, управляющей подобным фондом недвижимости. Ставка аренды должна быть, по словам Шуляк, рассчитана в соответствии с оценкой способности арендатора.

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Подобные механизмы существуют в разных странах мира. Например, в США такое соглашение известно как «lease with option to purchase» или «rent-to-own». В Британии это называется «rent-to-buy» или «lease option».

На внедрении этого инструмента настаивали международные партнеры, подчеркнула Шуляк и добавила, что средства от выкупа арендаторами жилья, которое будет предоставляться им в аренду, будет идти как раз на пополнение фонда социального жилья.

Социальная аренда

Этот инструмент предусмотрен в законопроекте «Об основных основах жилищной политики», о котором идет речь в Ukraine Facility и который призван решить многолетнюю проблему нерешенного жилищного вопроса. В частности, речь идет об огромных квартирных очередях, которые уже много лет не движутся.

«Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого», — объяснила Шуляк.

Стоимость такой аренды будет ниже рыночной ставки, а арендодателем будут выступать громады. Громада, на балансе которой будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в аренду, платежи от которого будут направляться в местные бюджеты — в револьверный фонд, в котором они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью.

Дополнительная субсидия на аренду

Недавно Министерство социальной политики представило проект нового социального инструмента, разработанного с участием международных организаций, в частности Советом Европы. Речь идет о дополнительных субсидиях на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. После согласования с заинтересованными сторонами он будет представлен на рассмотрение правительства. Пилотные проекты с субсидиями сначала будут запущены в одном или нескольких регионах.

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После введения новый инструмент будет действовать параллельно с другим инструментом поддержки ВПЛ — выплатами на проживание. Такая субсидия должна назначаться в расчете на количество членов семьи на каждого члена — 13,5 кв. метров, но не менее 35 квадратных метров на семью.

Такие субсидии будут рассчитываться с учетом региональных коэффициентов стоимости аренды жилья и учитывать способность семьи самостоятельно оплачивать аренду. Впрочем, ВПЛ смогут рассчитывать на субсидию только при условии заключения официального договора об аренде жилья. Ключевое новшество — министерство предложит рынку готовую модель соглашения об аренде на цифровой платформе Пенсионного фонда.

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