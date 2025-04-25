Когда в Украине могут повысить тарифы на коммуналку: ответ НБУ — Finance.ua

Когда в Украине могут повысить тарифы на коммуналку: ответ НБУ Сегодня 12:03 — Личные финансы

Когда в Украине могут повысить тарифы на коммуналку: ответ НБУ

Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2025 года.

Прогноз учитывает принятые законодательные изменения по дальнейшему поэтапному повышению ставок акцизов на табачную продукцию до 2028 года, наибольшее из которых предусмотрено в 2025 году, а также перевод их в евро.

НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение не будут пересматриваться.

Однако в Нацбанке подчеркивают, что сложное положение в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующие годы. В частности, предполагается начало постепенного приведения их до экономически обоснованных уровней с 2026 года.

«Неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов — существенный риск для прогноза инфляции», — говорится в Отчете.

Регулятор отмечает, что если решения по повышению тарифов будут и дальше откладывать, это обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшит финансовое положение государственных энергокомпаний.

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«В то же время будут расти риски нестабильности на энергорынке, будет ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее. В то же время достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения», — комментируют в НБУ.

Справка Finance.ua:

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» подчеркнула, что продолжит поставлять газ бытовым потребителям по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр;

Национальный банк в предыдущих прогнозах уже заявлял, что, скорее всего, в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако такое повышение возможно с 2026 года.

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