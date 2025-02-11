Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата — Finance.ua
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Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата

Личные финансы
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Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата
Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата
Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 по сравнению с декабрем 2024 составила 1,2%, по сравнению с январем 2024 — 12,9%. Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за год выросли на 19,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Отмечается, что базовая инфляция в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составила 1,3%, по сравнению с январем 2024 — 11,7%.
Таблица: Госстат
Таблица: Госстат
Как выросли тарифы:
  • содержание и ремонт жилья — на 4,2%;
  • водоснабжение — на 0,7%;
  • уборка мусора — на 9,6%;
  • канализация — 0,6%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 10,3%;
  • электроэнергия — на 63,6%.
Тарифы на газ, горячую воду и отопление не изменились.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что до конца отопительного сезона в 2025 году тарифы на коммуналку в Украине не будут меняться.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.
На 1 октября 2024 года задолженность украинцев за тепло и горячую воду составила 28,5 млрд грн. Это на 10% больше, чем в октябре прошлого года, но на 14% меньше, чем в начале 2024 года. По сравнению с 2021 годом долг увеличился на 48%. Однако в 2024 году за 9 месяцев наблюдается его уменьшение на 4,5 млрд грн.
Национальный кешбэк — государственная программа, возвращающая гражданам 10% расходов на украинские товары или услуги. Полученный кешбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, а также оплатить газ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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