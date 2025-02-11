Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата

Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 по сравнению с декабрем 2024 составила 1,2%, по сравнению с январем 2024 — 12,9%. Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за год выросли на 19,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики

Отмечается, что базовая инфляция в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составила 1,3%, по сравнению с январем 2024 — 11,7%.

Таблица: Госстат

Как выросли тарифы:

содержание и ремонт жилья — на 4,2%;

водоснабжение — на 0,7%;

уборка мусора — на 9,6%;

канализация — 0,6%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 10,3%;

электроэнергия — на 63,6%.

Тарифы на газ, горячую воду и отопление не изменились.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял , что до конца отопительного сезона в 2025 году тарифы на коммуналку в Украине не будут меняться.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

На 1 октября 2024 года задолженность украинцев за тепло и горячую воду составила 28,5 млрд грн. Это на 10% больше, чем в октябре прошлого года, но на 14% меньше, чем в начале 2024 года. По сравнению с 2021 годом долг увеличился на 48%. Однако в 2024 году за 9 месяцев наблюдается его уменьшение на 4,5 млрд грн.

Национальный кешбэк — государственная программа, возвращающая гражданам 10% расходов на украинские товары или услуги. Полученный кешбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, а также оплатить газ.

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