Какая средняя зарплата будет в Украине в 2026—2028 годах — проект Бюджетной декларации Сегодня 15:02 — Личные финансы

Какая средняя зарплата будет в Украине в 2026—2028 годах — проект Бюджетной декларации

Кабинет Министров ожидает ускоренный рост средней зарплаты в следующие три года. Как свидетельствует проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, через три года она может достигнуть почти 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 27 июня 2025 г. № 774.

По предварительному прогнозу, в 2025 году средняя зарплата составит 24 389 гривен.

Показатели средней зарплаты штатных работников на следующие три года:

2026 год — 30 240 гривен (рост на 24% по сравнению с 2025 годом);

2027 год — 35 268 гривен (рост на 16,6%);

2028 год — 39 758 гривен (рост на 12,7%).

В проекте также приведены прогнозы курса гривны к доллару США:

2026 год — 44,7 грн за доллар;

2027 год — 45,2 грн;

2028 год — 45,6 грн.

По этим курсам рассчитана средняя зарплата в долларах:

2026 год — 677 долларов (рост на 20,3%);

2027 год — 780 долларов (рост на 15,3%);

2028 год — 872 доллара (рост на 13,7%).

Проект содержит и прогноз размера заработной платы учителей (без начисления единого социального взноса):

2026 год — 17 тысяч гривен;

2027 год — 18,3 тысячи гривен;

2028 год — 20 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и размер минимальной зарплаты. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны. Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год — 8,6%, 2027 год — 5,9%, 2028 год — 5,3%).

Кроме того, при формировании расходной части госбюджета на 2026−2028 годы будут учтены следующие показатели минимальной заработной платы:

с 1 января 2026 года на сумму 8 688 гривен;

с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;

с 1 января 2028 года на сумму 10 059 гривен.

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