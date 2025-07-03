Какая средняя зарплата будет в Украине в 2026—2028 годах — проект Бюджетной декларации — Finance.ua
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Какая средняя зарплата будет в Украине в 2026—2028 годах — проект Бюджетной декларации

Личные финансы
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Какая средняя зарплата будет в Украине в 2026—2028 годах — проект Бюджетной декларации
Какая средняя зарплата будет в Украине в 2026—2028 годах — проект Бюджетной декларации
Кабинет Министров ожидает ускоренный рост средней зарплаты в следующие три года. Как свидетельствует проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, через три года она может достигнуть почти 40 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 27 июня 2025 г. № 774.
По предварительному прогнозу, в 2025 году средняя зарплата составит 24 389 гривен.
Показатели средней зарплаты штатных работников на следующие три года:
  • 2026 год — 30 240 гривен (рост на 24% по сравнению с 2025 годом);
  • 2027 год — 35 268 гривен (рост на 16,6%);
  • 2028 год — 39 758 гривен (рост на 12,7%).
В проекте также приведены прогнозы курса гривны к доллару США:
  • 2026 год — 44,7 грн за доллар;
  • 2027 год — 45,2 грн;
  • 2028 год — 45,6 грн.
По этим курсам рассчитана средняя зарплата в долларах:
  • 2026 год — 677 долларов (рост на 20,3%);
  • 2027 год — 780 долларов (рост на 15,3%);
  • 2028 год — 872 доллара (рост на 13,7%).
Проект содержит и прогноз размера заработной платы учителей (без начисления единого социального взноса):
  • 2026 год — 17 тысяч гривен;
  • 2027 год — 18,3 тысячи гривен;
  • 2028 год — 20 тысяч гривен.
Напомним, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и размер минимальной зарплаты. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны. Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год — 8,6%, 2027 год — 5,9%, 2028 год — 5,3%).
Кроме того, при формировании расходной части госбюджета на 2026−2028 годы будут учтены следующие показатели минимальной заработной платы:
  • с 1 января 2026 года на сумму 8 688 гривен;
  • с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;
  • с 1 января 2028 года на сумму 10 059 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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