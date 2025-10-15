0 800 307 555
НКЦБФР обновила список скам-проектов

НКЦБФР обновила список скам-проектов
На рынке появляется все больше мошеннических проектов, которые обещают сумасшедшие прибыли, но в конце концов оставляют вкладчиков ни с чем. Чтобы не стать жертвой финансовых аферистов, важно знать, какие компании могут оказаться потенциальными скам-схемами.
НКЦБФР продолжает систематическую работу, направленную на защиту инвесторов, и в очередной раз информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять потенциальную угрозу.
Об этом говорится в сообщении Комиссии.
К списку cкам-проектов добавились следующие:
В настоящее время весь список содержит 452 проекта. Их можно посмотреть на официальном сайте в разделе «Защита прав инвесторов».
Также в НКЦБФР напомнили об основных признаках сомнительных инвестпроектов:
  • отсутствие лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения,
  • отсутствует надлежащий контроль,
  • активно используется агрессивная реклама,
  • обещания сверхприбылей и сокрытие рисков.
Подробнее о признаках мошеннических инвестиций можно почитать здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Payment systems