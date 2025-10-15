НКЦБФР обновила список скам-проектов Сегодня 16:20 — Личные финансы

НКЦБФР обновила список скам-проектов

На рынке появляется все больше мошеннических проектов, которые обещают сумасшедшие прибыли, но в конце концов оставляют вкладчиков ни с чем. Чтобы не стать жертвой финансовых аферистов, важно знать, какие компании могут оказаться потенциальными скам-схемами.

НКЦБФР продолжает систематическую работу, направленную на защиту инвесторов, и в очередной раз информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Об этом говорится в сообщении Комиссии.

К списку cкам-проектов добавились следующие:

В настоящее время весь список содержит 452 проекта. Их можно посмотреть на официальном сайте в разделе « Защита прав инвесторов ».

Также в НКЦБФР напомнили об основных признаках сомнительных инвестпроектов:

отсутствие лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения,

отсутствует надлежащий контроль,

активно используется агрессивная реклама,

обещания сверхприбылей и сокрытие рисков.

Подробнее о признаках мошеннических инвестиций можно почитать здесь

