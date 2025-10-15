0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине официально запустили стриминговый сервис HBO Max (тарифы)

Личные финансы
17
В Украине официально запустили стриминговый сервис HBO Max (тарифы)
В Украине официально запустили стриминговый сервис HBO Max (тарифы)
14 октября в Украине официально заработал стриминговый сервис HBO Max от Warner Bros. Discovery.
Теперь украинцы могут оформить подписку и смотреть фильмы и сериалы от HBO, истории из вселенной Гарри Поттера и DC, передачи Discovery и т. д., а также спортивные события в прямом эфире благодаря нашему дополнительному спортивному контенту.
Об этом сказано на странице сервиса.
После запуска HBO Max открывает украинцам все функции, доступные в других странах:
  • возможность создавать персонализированные профили,
  • загружать контент для просмотра оффлайн,
  • стриминг в высоком разрешении — включая 4K UHD и Dolby Atmos (для премиум-тарифа).

Сколько стоит подписка

Для украинцев предусмотрено два тарифных плана:
  • «Стандарт» — €7,99 в месяц (приблизительно 400 гривен). Предусматривает просмотр на двух устройствах Full HD и до 30 загрузок для оффлайн-доступа;
  • «Премиум» — €9,99 в месяц (приблизительно 500 гривен). Позволяет смотреть контент на четырех устройствах в качестве 4K UHD и загружать до 100 эпизодов.
Также можно добавить спортивный контент к своему базовому плану и смотреть Eurosport 1 и Eurosport 22025−26: велоспорт, теннис и прочее в прямом эфире.
В Украине официально запустили стриминговый сервис HBO Max (тарифы)

Какие устройства совместимы с HBO Max

HBO Max доступен на некоторых телефонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, стриминговых устройствах, тюнерах и игровых консолях. Полный список совместимых устройств можно просмотреть по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems