В Украине официально запустили стриминговый сервис HBO Max (тарифы)
14 октября в Украине официально заработал стриминговый сервис HBO Max от Warner Bros. Discovery.
Теперь украинцы могут оформить подписку и смотреть фильмы и сериалы от HBO, истории из вселенной Гарри Поттера и DC, передачи Discovery
и т. д., а также спортивные события в прямом эфире благодаря нашему дополнительному спортивному контенту.
Об этом сказано на странице сервиса.
После запуска HBO Max открывает украинцам все функции, доступные в других странах:
- возможность создавать персонализированные профили,
- загружать контент для просмотра оффлайн,
- стриминг в высоком разрешении — включая 4K UHD и Dolby Atmos (для премиум-тарифа).
Сколько стоит подписка
Для украинцев предусмотрено два тарифных плана:
- «Стандарт» — €7,99 в месяц (приблизительно 400 гривен). Предусматривает просмотр на двух устройствах Full HD и до 30 загрузок для оффлайн-доступа;
- «Премиум» — €9,99 в месяц (приблизительно 500 гривен). Позволяет смотреть контент на четырех устройствах в качестве 4K UHD и загружать до 100 эпизодов.
Также можно добавить спортивный контент к своему базовому плану и смотреть Eurosport 1 и Eurosport 22025−26: велоспорт, теннис и прочее в прямом эфире.
Какие устройства совместимы с HBO Max
HBO Max доступен на некоторых телефонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, стриминговых устройствах, тюнерах и игровых консолях. Полный список совместимых устройств можно просмотреть по ссылке.
