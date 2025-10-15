В Украине официально запустили стриминговый сервис HBO Max (тарифы) Сегодня 11:31 — Личные финансы

14 октября в Украине официально заработал стриминговый сервис HBO Max от Warner Bros. Discovery.

Теперь украинцы могут оформить подписку и смотреть фильмы и сериалы от HBO, истории из вселенной Гарри Поттера и DC, передачи Discovery и т. д. , а также спортивные события в прямом эфире благодаря нашему дополнительному спортивному контенту.

Об этом сказано на странице сервиса.

После запуска HBO Max открывает украинцам все функции, доступные в других странах:

возможность создавать персонализированные профили,

загружать контент для просмотра оффлайн,

стриминг в высоком разрешении — включая 4K UHD и Dolby Atmos (для премиум-тарифа).

Сколько стоит подписка

Для украинцев предусмотрено два тарифных плана:

«Стандарт» — €7,99 в месяц (приблизительно 400 гривен). Предусматривает просмотр на двух устройствах Full HD и до 30 загрузок для оффлайн-доступа;

«Премиум» — €9,99 в месяц (приблизительно 500 гривен). Позволяет смотреть контент на четырех устройствах в качестве 4K UHD и загружать до 100 эпизодов.

Также можно добавить спортивный контент к своему базовому плану и смотреть Eurosport 1 и Eurosport 22025−26: велоспорт, теннис и прочее в прямом эфире.

Какие устройства совместимы с HBO Max

HBO Max доступен на некоторых телефонах, планшетах, компьютерах, телевизорах, стриминговых устройствах, тюнерах и игровых консолях. Полный список совместимых устройств можно просмотреть по ссылке

