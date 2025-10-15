0 800 307 555
ру
Штрафы за нарушение военного учета: в каких областях больше всего наказывают

Штрафы за нарушение военного учета: в каких областях больше всего наказывают
На начало октября 2025 года в Украине зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил военного учета. Из них 14 454 производства, то есть около трети, уже завершены.
Об этом сообщает Опендатабот.

Рекордный июль и региональные лидеры

В среднем территориальные центры комплектования открывают около 4,5 тысячи новых производств в месяц, однако июль стал рекордным — тогда было открыто 7 595 дел. Более четверти всех июльских штрафов пришлись на столицу: 1 999 производств, или 26% от общего количества.
В общей сложности более тысячи открытых производств за 2025 год имеют уже 18 регионов Украины. Абсолютный лидер — Киев с 7 163 производствами (15%). За ним следуют:
  • Сумщина — 4 251 (9%)
  • Одесщина — 3 995 (9%)
  • Днепропетровщина — 3 846 (8%)
  • Харьковщина — 3 349 (7%)
Самые низкие показатели — на западе страны и в регионах активных боевых действий. В частности, во Львовской области зафиксировано 626 производств, в Ровенской области — 464, в Ивано-Франковской области — 315, в Херсонской области — 137, а в Луганской области — всего 11 случаев.

Кого штрафуют чаще всего

Подавляющее большинство оштрафованных мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, на них приходится 80% всех случаев. На женщин только 98 штрафов, то есть 0,2% от общего количества.
После 31 июля 2025 года, когда вступил в силу новый порядок военного учета для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, было открыто 26 производств против женщин по обновленным правилам.

Рекордсмен по количеству штрафов

Самым активным ТЦК стал Сумской городской, который открыл девять производств против двух мужчин, а также восемь против еще одного. Пока это рекорд по стране по количеству штрафов, наложенных на одного человека.
Ранее Finance.ua сообщал, что уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу после смены места жительства можно в приложении Резерв+.
Как уплатить штраф:
  1. Загрузите и откройте Резерв+.
  2. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и направьте заявление о признании нарушения.
  3. В течение трех дней территориальный центр комплектования (ТЦК) рассмотрит заявление и отправит постановление.
  4. После этого станет доступной уплата штрафа в размере 8500 грн — это 50% от полной суммы. Заплатить нужно в течение 20 дней.
Если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
