Штрафы за нарушение военного учета: в каких областях больше всего наказывают Сегодня 11:04 — Личные финансы

Штрафы за нарушение военного учета: в каких областях больше всего наказывают

На начало октября 2025 года в Украине зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил военного учета. Из них 14 454 производства, то есть около трети, уже завершены.

Об этом сообщает Опендатабот.

Рекордный июль и региональные лидеры

В среднем территориальные центры комплектования открывают около 4,5 тысячи новых производств в месяц, однако июль стал рекордным — тогда было открыто 7 595 дел. Более четверти всех июльских штрафов пришлись на столицу: 1 999 производств, или 26% от общего количества.

Читайте также Изменения в бронировании: ВР разрешила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

В общей сложности более тысячи открытых производств за 2025 год имеют уже 18 регионов Украины. Абсолютный лидер — Киев с 7 163 производствами (15%). За ним следуют:

Сумщина — 4 251 (9%)

Одесщина — 3 995 (9%)

Днепропетровщина — 3 846 (8%)

Харьковщина — 3 349 (7%)

Самые низкие показатели — на западе страны и в регионах активных боевых действий. В частности, во Львовской области зафиксировано 626 производств, в Ровенской области — 464, в Ивано-Франковской области — 315, в Херсонской области — 137, а в Луганской области — всего 11 случаев.

Кого штрафуют чаще всего

Подавляющее большинство оштрафованных мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, на них приходится 80% всех случаев. На женщин только 98 штрафов, то есть 0,2% от общего количества.

После 31 июля 2025 года, когда вступил в силу новый порядок военного учета для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, было открыто 26 производств против женщин по обновленным правилам.

Рекордсмен по количеству штрафов

Самым активным ТЦК стал Сумской городской, который открыл девять производств против двух мужчин, а также восемь против еще одного. Пока это рекорд по стране по количеству штрафов, наложенных на одного человека.

Ранее Finance.ua сообщал , что уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу после смены места жительства можно в приложении Резерв+.

Как уплатить штраф:

Загрузите и откройте Резерв+. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и направьте заявление о признании нарушения. В течение трех дней территориальный центр комплектования (ТЦК) рассмотрит заявление и отправит постановление. После этого станет доступной уплата штрафа в размере 8500 грн — это 50% от полной суммы. Заплатить нужно в течение 20 дней.

Если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.