В ПФ напомнили, кому нужно пройти идентификацию до ноября

Получателям государственных социальных пособий, которым с февраля 2022 по июнь 2025 выплаты осуществлялись в порядке, определенном постановлением № 214, через их личные кабинеты на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, отправлены сообщения, в которых указано, что для продолжения получения выплат необходимо до 1 ноября 2025 года пройти физическую идентификацию.
Об этом напомнил ПФ.
Кроме того, в сообщении указано, как это можно сделать.
Пройти физическую идентификацию нужно получателям следующих видов государственных социальных пособий:
- малообеспеченная семья;
- на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью (государственная социальная помощь) и денежного обеспечения родителям-воспитателям/приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа/приемных семьях;
- на детей, больных тяжелыми болезнями;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- по уходу;
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.
