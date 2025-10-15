0 800 307 555
В ПФ напомнили, кому нужно пройти идентификацию до ноября

Личные финансы
121
Получателям государственных социальных пособий, которым с февраля 2022 по июнь 2025 выплаты осуществлялись в порядке, определенном постановлением № 214, через их личные кабинеты на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, отправлены сообщения, в которых указано, что для продолжения получения выплат необходимо до 1 ноября 2025 года пройти физическую идентификацию.
Об этом напомнил ПФ.
Кроме того, в сообщении указано, как это можно сделать.
Пройти физическую идентификацию нужно получателям следующих видов государственных социальных пособий:
  • малообеспеченная семья;
  • на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;
  • на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью (государственная социальная помощь) и денежного обеспечения родителям-воспитателям/приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа/приемных семьях;
  • на детей, больных тяжелыми болезнями;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • по уходу;
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиПенсия
