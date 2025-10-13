Диалог бизнеса и государства: правительство запустит систему «Пульс» Сегодня 16:03

В Украине запустят экспериментальный проект для взаимодействия бизнеса и государства — информационную систему «Пульс». Она должна заработать уже в начале 2026 года.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что это значит

Правительство имеет целью создание открытой, прозрачной и эффективной коммуникации между государством и предпринимателями. Цель эксперимента — ввести единый цифровой канал, по которому бизнес сможет подавать обращения, отслеживать процесс их рассмотрения и оценивать качество решений государственных органов.

Длительность эксперимента — два года. Старт системы — 1 января 2026 года.

Как это будет работать

Система «Пульс» позволит:

подавать обращения онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи,

отслеживать их статус в персональном кабинете,

оценивать качество рассмотрения вопросов,

участвовать в опросах о состоянии бизнес-климата.

Что это даст

Минэкономики ожидает следующие результаты от запуска системы:

упрощение коммуникации бизнеса с органами власти;

сокращение бюрократических процедур;

повышение прозрачности и подотчетности государственных решений;

доступ к аналитике и дашбордам для принятия управленческих решений.

Координатором проекта определено Министерство экономики. Государственная регуляторная служба выступит модератором, контролирующим качество ответов органов власти. А техническое администрирование системы будет обеспечивать АО «Прозорро.Продажи».

В платформу будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.

