Диалог бизнеса и государства: правительство запустит систему «Пульс»
В Украине запустят экспериментальный проект для взаимодействия бизнеса и государства — информационную систему «Пульс». Она должна заработать уже в начале 2026 года.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Что это значит
Правительство имеет целью создание открытой, прозрачной и эффективной коммуникации между государством и предпринимателями. Цель эксперимента — ввести единый цифровой канал, по которому бизнес сможет подавать обращения, отслеживать процесс их рассмотрения и оценивать качество решений государственных органов.
Читайте также
Длительность эксперимента — два года. Старт системы — 1 января 2026 года.
Как это будет работать
Система «Пульс» позволит:
- подавать обращения онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи,
- отслеживать их статус в персональном кабинете,
- оценивать качество рассмотрения вопросов,
- участвовать в опросах о состоянии бизнес-климата.
Что это даст
Минэкономики ожидает следующие результаты от запуска системы:
- упрощение коммуникации бизнеса с органами власти;
- сокращение бюрократических процедур;
- повышение прозрачности и подотчетности государственных решений;
- доступ к аналитике и дашбордам для принятия управленческих решений.
Координатором проекта определено Министерство экономики. Государственная регуляторная служба выступит модератором, контролирующим качество ответов органов власти. А техническое администрирование системы будет обеспечивать АО «Прозорро.Продажи».
В платформу будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.
Поделиться новостью
Также по теме
Диалог бизнеса и государства: правительство запустит систему «Пульс»
Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть
«Сделано в Украине»: ужесточены требования к публичным закупкам (основные изменения)
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
Демографический шок: прогноз для Украины на 10 лет
Купить авто по доверенности — почему это миф