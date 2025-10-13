0 800 307 555
Диалог бизнеса и государства: правительство запустит систему «Пульс»

Диалог бизнеса и государства: правительство запустит систему «Пульс»
Диалог бизнеса и государства: правительство запустит систему «Пульс»
В Украине запустят экспериментальный проект для взаимодействия бизнеса и государства — информационную систему «Пульс». Она должна заработать уже в начале 2026 года.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что это значит

Правительство имеет целью создание открытой, прозрачной и эффективной коммуникации между государством и предпринимателями. Цель эксперимента — ввести единый цифровой канал, по которому бизнес сможет подавать обращения, отслеживать процесс их рассмотрения и оценивать качество решений государственных органов.
Длительность эксперимента — два года. Старт системы — 1 января 2026 года.

Как это будет работать

Система «Пульс» позволит:
  • подавать обращения онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи,
  • отслеживать их статус в персональном кабинете,
  • оценивать качество рассмотрения вопросов,
  • участвовать в опросах о состоянии бизнес-климата.
Что это даст

Минэкономики ожидает следующие результаты от запуска системы:
  • упрощение коммуникации бизнеса с органами власти;
  • сокращение бюрократических процедур;
  • повышение прозрачности и подотчетности государственных решений;
  • доступ к аналитике и дашбордам для принятия управленческих решений.
Координатором проекта определено Министерство экономики. Государственная регуляторная служба выступит модератором, контролирующим качество ответов органов власти. А техническое администрирование системы будет обеспечивать АО «Прозорро.Продажи».
В платформу будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
