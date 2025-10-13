Нидерланды взяли под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia
Нидерландское правительство взяло под контроль китайскую компанию — производителя полупроводников Nexperia, базирующуюся в Нидерландах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Как сообщают СМИ, это было сделано с целью обеспечить достаточное количество микросхем для автомобильной и бытовой электроники не только в Нидерландах, но и Европе в целом.
«Правительство страны вмешалось из-за сигналов о доступности товаров и из-за «угрозы для непрерывности и сохранения на территории Нидерландов и Европы важных технологических знаний и возможностей», — говорится в сообщении Financial Times.
Один из китайских инвестиционных консорциумов при поддержке правительства КНР приобрел Nexperia за 2,75 млрд долларов в 2017 году. Это произошло после того, как компания была выделена из NXP Semiconductors, нидерландского производителя микросхем.
