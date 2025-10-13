0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нидерланды взяли под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia

26
Нидерландское правительство взяло под контроль китайскую компанию — производителя полупроводников Nexperia, базирующуюся в Нидерландах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Как сообщают СМИ, это было сделано с целью обеспечить достаточное количество микросхем для автомобильной и бытовой электроники не только в Нидерландах, но и Европе в целом.
«Правительство страны вмешалось из-за сигналов о доступности товаров и из-за «угрозы для непрерывности и сохранения на территории Нидерландов и Европы важных технологических знаний и возможностей», — говорится в сообщении Financial Times.
Один из китайских инвестиционных консорциумов при поддержке правительства КНР приобрел Nexperia за 2,75 млрд долларов в 2017 году. Это произошло после того, как компания была выделена из NXP Semiconductors, нидерландского производителя микросхем.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems