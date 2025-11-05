0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» можно подать новое заявление, если жилье снова повреждено

Личные финансы
10
В «Дії» можно подать новое заявление, если жилье снова повреждено
В «Дії» можно подать новое заявление, если жилье снова повреждено
В приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предварительному заявлению уже идет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как работает механизм

Ранее владелец должен был завершить ремонт, подать отчет и дождаться закрытия предшествующего заявления, прежде чем обратиться повторно. Из-за этого выплаты задерживались. Теперь новое заявление можно подать сразу после фиксации новых повреждений.

Как подать повторное заявление

  1. В приложении «Дія» откройте «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению, которое еще в обработке.
  2. Отметьте пункт «Имущество было повреждено повторно».
  3. Подайте новое сообщение о повреждении и новом заявлении на компенсацию.
Инфографика: mindev.gov.ua
Инфографика: mindev.gov.ua
Затем приедет комиссия, которая зафиксирует новые разрушения, проверит состояние ремонта, перечислит сумму компенсации и закроет предварительное заявление.

Дополнительные условия

Подать повторное заявление можно только после закрытия счета, на который поступали денежные средства по предыдущей компенсации. Если счет еще активен, система уведомит об этом. Неиспользованные средства автоматически возвращаются в государственный бюджет.
Для получения новой компенсации необходимо открыть новый счет.
Напомним, украинцы, являющиеся владельцами разрушенных квартир, которые были в домах-объектах культурного наследия, могут получать жилищные сертификаты на суммы больше, чем за жилье в дома без такого статуса.
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems