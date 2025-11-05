В «Дії» можно подать новое заявление, если жилье снова повреждено Сегодня 09:43 — Личные финансы

В приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предварительному заявлению уже идет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как работает механизм

Ранее владелец должен был завершить ремонт, подать отчет и дождаться закрытия предшествующего заявления, прежде чем обратиться повторно. Из-за этого выплаты задерживались. Теперь новое заявление можно подать сразу после фиксации новых повреждений.

Как подать повторное заявление

В приложении «Дія» откройте «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению, которое еще в обработке. Отметьте пункт «Имущество было повреждено повторно». Подайте новое сообщение о повреждении и новом заявлении на компенсацию.

Инфографика: mindev.gov.ua

Затем приедет комиссия, которая зафиксирует новые разрушения, проверит состояние ремонта, перечислит сумму компенсации и закроет предварительное заявление.

Дополнительные условия

Подать повторное заявление можно только после закрытия счета, на который поступали денежные средства по предыдущей компенсации. Если счет еще активен, система уведомит об этом. Неиспользованные средства автоматически возвращаются в государственный бюджет.

Для получения новой компенсации необходимо открыть новый счет.

Напомним, украинцы, являющиеся владельцами разрушенных квартир, которые были в домах-объектах культурного наследия, могут получать жилищные сертификаты на суммы больше, чем за жилье в дома без такого статуса.

