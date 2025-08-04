АРМА обнаружило имущество на сотни миллионов по делу об отмывании средств — Finance.ua

АРМА обнаружило имущество на сотни миллионов по делу об отмывании средств Сегодня 12:41 — Криминал

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило имущество подозреваемых в крупной финансовой схеме по отмыванию незаконно полученных средств.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Как работала «схема»

По данным следствия, группа лиц уклонялась от НДС, используя подконтрольные им компании. В отчетности они показывали фиктивные операции, фактически не имевшие реального товара или услуг. Из-за этого государство потеряло более 400 миллионов гривен налогов.

В дальнейшем эти деньги отмывали — обналичивали или вкладывали в имущество и финансовые активы, чтобы скрыть их незаконное происхождение.

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Сотрудники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА осуществили розыск имущества, используя доступ к национальным реестрам, базам данных и аналитические инструменты.

По результатам было обнаружено:

30 объектов недвижимости;

20 единиц автотранспорта;

10 земельных участков;

20 единиц оружия;

доли в уставных капиталах предприятий более чем на 170 млн грн;

29 млн грн и около 430 тыс. долларов США;

ценные бумаги — более чем на 75 млн грн.

«Этот случай демонстрирует эффективность наших механизмов по выявлению и розыску активов фигурантов уголовных дел. АРМА последовательно усиливает свою способность работать с цифровыми данными, чтобы обеспечить реальный возврат незаконно приобретенных активов на благо страны», — отметил заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.

Сейчас информация об обнаруженном имуществе передана в правоохранительный орган для рассмотрения вопроса о его аресте с возможностью дальнейшей передачи в управление Нацагентству.

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