АРМА обнаружило имущество на сотни миллионов по делу об отмывании средств — Finance.ua

АРМА обнаружило имущество на сотни миллионов по делу об отмывании средств
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило имущество подозреваемых в крупной финансовой схеме по отмыванию незаконно полученных средств.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Как работала «схема»
По данным следствия, группа лиц уклонялась от НДС, используя подконтрольные им компании. В отчетности они показывали фиктивные операции, фактически не имевшие реального товара или услуг. Из-за этого государство потеряло более 400 миллионов гривен налогов.
В дальнейшем эти деньги отмывали — обналичивали или вкладывали в имущество и финансовые активы, чтобы скрыть их незаконное происхождение.
Сотрудники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА осуществили розыск имущества, используя доступ к национальным реестрам, базам данных и аналитические инструменты.
По результатам было обнаружено:
- 30 объектов недвижимости;
- 20 единиц автотранспорта;
- 10 земельных участков;
- 20 единиц оружия;
- доли в уставных капиталах предприятий более чем на 170 млн грн;
- 29 млн грн и около 430 тыс. долларов США;
- ценные бумаги — более чем на 75 млн грн.
«Этот случай демонстрирует эффективность наших механизмов по выявлению и розыску активов фигурантов уголовных дел. АРМА последовательно усиливает свою способность работать с цифровыми данными, чтобы обеспечить реальный возврат незаконно приобретенных активов на благо страны», — отметил заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.
Сейчас информация об обнаруженном имуществе передана в правоохранительный орган для рассмотрения вопроса о его аресте с возможностью дальнейшей передачи в управление Нацагентству.
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