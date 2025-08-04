АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання коштів — Finance.ua

АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання коштів Сьогодні 12:41 — Кримінал

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно підозрюваних у великій фінансовій схемі з відмивання незаконно отриманих коштів.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Як працювала «схема»

За даними слідства, група осіб ухилялася від сплати ПДВ, використовуючи підконтрольні їм компанії. У звітності вони показували фіктивні операції, що фактично не мали реального товару чи послуг. Через це держава втратила понад 400 мільйонів гривень податків.

Надалі ці гроші відмивали — переводили у готівку або вкладали у майно та фінансові активи, щоб приховати їхнє незаконне походження.

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Відтак працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА здійснили розшук майна, використовуючи доступ до національних реєстрів, баз даних та аналітичні інструменти.

За результатами було виявлено:

30 об’єктів нерухомості;

20 одиниць автотранспорту;

10 земельних ділянок;

20 одиниць зброї;

частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн;

29 млн грн та близько 430 тис. доларів США;

цінні папери — на понад 75 млн грн.

«Цей випадок демонструє ефективність наших механізмів з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінальних справ. АРМА послідовно посилює свою спроможність працювати з цифровими даними, щоб забезпечити реальне повернення незаконно набутих активів на благо країни», — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.

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