АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання коштів — Finance.ua

АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання коштів
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно підозрюваних у великій фінансовій схемі з відмивання незаконно отриманих коштів.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Як працювала «схема»
За даними слідства, група осіб ухилялася від сплати ПДВ, використовуючи підконтрольні їм компанії. У звітності вони показували фіктивні операції, що фактично не мали реального товару чи послуг. Через це держава втратила понад 400 мільйонів гривень податків.
Надалі ці гроші відмивали — переводили у готівку або вкладали у майно та фінансові активи, щоб приховати їхнє незаконне походження.
Відтак працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА здійснили розшук майна, використовуючи доступ до національних реєстрів, баз даних та аналітичні інструменти.
За результатами було виявлено:
- 30 об’єктів нерухомості;
- 20 одиниць автотранспорту;
- 10 земельних ділянок;
- 20 одиниць зброї;
- частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн;
- 29 млн грн та близько 430 тис. доларів США;
- цінні папери — на понад 75 млн грн.
«Цей випадок демонструє ефективність наших механізмів з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінальних справ. АРМА послідовно посилює свою спроможність працювати з цифровими даними, щоб забезпечити реальне повернення незаконно набутих активів на благо країни», — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.
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