АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання коштів

Кримінал
90
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно підозрюваних у великій фінансовій схемі з відмивання незаконно отриманих коштів.
Про це повідомила пресслужба АРМА.

Як працювала «схема»

За даними слідства, група осіб ухилялася від сплати ПДВ, використовуючи підконтрольні їм компанії. У звітності вони показували фіктивні операції, що фактично не мали реального товару чи послуг. Через це держава втратила понад 400 мільйонів гривень податків.
Надалі ці гроші відмивали — переводили у готівку або вкладали у майно та фінансові активи, щоб приховати їхнє незаконне походження.
Читайте також
Відтак працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА здійснили розшук майна, використовуючи доступ до національних реєстрів, баз даних та аналітичні інструменти.
За результатами було виявлено:
  • 30 об’єктів нерухомості;
  • 20 одиниць автотранспорту;
  • 10 земельних ділянок;
  • 20 одиниць зброї;
  • частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн;
  • 29 млн грн та близько 430 тис. доларів США;
  • цінні папери — на понад 75 млн грн.
«Цей випадок демонструє ефективність наших механізмів з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінальних справ. АРМА послідовно посилює свою спроможність працювати з цифровими даними, щоб забезпечити реальне повернення незаконно набутих активів на благо країни», — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems