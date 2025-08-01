АРМА розшукало мільйонні активи осіб, які співпрацювали з окупантами — Finance.ua

АРМА розшукало мільйонні активи осіб, які співпрацювали з окупантами Сьогодні 09:31 — Криптовалюта

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами. Підозрювані причетні до фінансування окупаційної адміністрації російської федерації на території тимчасово окупованої Донецькій області, виведення грошових коштів до країни-агресора та ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА виявило та розшукало значний обсяг майна колаборантів:

корпоративні права у статутних капіталах товариств на суму 72 251 грн;

45 одиниць автомобільного транспорту;

44 об’єкти нерухомого майна;

20 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими;

11 земельних ділянок.

Загальна вартість виявлених активів становить десятки мільйонів гривень, що свідчить про масштаби незаконної діяльності підозрюваних осіб.

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«Економічна зброя проти ворога в дії. Виявлення активів осіб, які ведуть діяльність на окупованих територіях та сприяють економічній підтримці країни-агресора, є пріоритетним напрямом нашої роботи. Ми забезпечуємо виявлення та розшук таких активів з метою їх подальшого арешту та управління в інтересах держави», — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію про всі виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу та передачі в управління АРМА.

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