АРМА розшукало мільйонні активи осіб, які співпрацювали з окупантами — Finance.ua
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АРМА розшукало мільйонні активи осіб, які співпрацювали з окупантами

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами. Підозрювані причетні до фінансування окупаційної адміністрації російської федерації на території тимчасово окупованої Донецькій області, виведення грошових коштів до країни-агресора та ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
АРМА виявило та розшукало значний обсяг майна колаборантів:
  • корпоративні права у статутних капіталах товариств на суму 72 251 грн;
  • 45 одиниць автомобільного транспорту;
  • 44 об’єкти нерухомого майна;
  • 20 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими;
  • 11 земельних ділянок.
Загальна вартість виявлених активів становить десятки мільйонів гривень, що свідчить про масштаби незаконної діяльності підозрюваних осіб.
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«Економічна зброя проти ворога в дії. Виявлення активів осіб, які ведуть діяльність на окупованих територіях та сприяють економічній підтримці країни-агресора, є пріоритетним напрямом нашої роботи. Ми забезпечуємо виявлення та розшук таких активів з метою їх подальшого арешту та управління в інтересах держави», — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Інформацію про всі виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу та передачі в управління АРМА.
За матеріалами:
Finance.ua
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