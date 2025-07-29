Рекордная прибыль: ПриватБанк отчитался о росте финансового результата — Finance.ua
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Рекордная прибыль: ПриватБанк отчитался о росте финансового результата

Фондовый рынок
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Рекордная прибыль: ПриватБанк отчитался о росте финансового результата
Рекордная прибыль: ПриватБанк отчитался о росте финансового результата
ПриватБанк по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордного финансового результата — 34,9 млрд гривен чистой прибыли после уплаты 25% налога на прибыль.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Результаты банка:

  • бизнес-результат достиг 43 млрд грн, увеличившись на 19% по сравнению с 1 полугодием 2024 года;
  • чистый кредитный портфель банка вырос на 17,4 млрд гривен — превысил 130 млрд гривен;
  • депозиты физических лиц выросли на 58 млрд гривен, а общий объем средств клиентов вырос почти на 13% за последний год — достигнув 487 млрд грн.
Инфографика: ПриватБанк
Инфографика: ПриватБанк
«Основа финансового результата — стабильные и растущие чистые процентные (+18%) и комиссионные (+7%) доходы по сравнению с I полугодием 2024 года», — заявили в ПриватБанке.
Кроме того, в I полугодии 2025 года ПриватБанк открыл 27 обновленных отделений повышенной доступности в разных уголках Украины.

Выплаты дивидендов

Как сообщила заместитель председателя правления банка по вопросам финансов Лариса Чернышева, ПриватБанк направил в бюджет сумму в размере 32,1 млрд грн, которая в полном объеме перечислена на казначейские счета.
Напомним, парламент Украины утвердил бюджет на 2025 год, в котором предусмотрено 50 млрд грн доходов от дивидендов государственных и коммунальных предприятий.
Согласно решению Кабинета министров Украины о порядке распределения чистой прибыли и размере годовых дивидендов ПриватБанка за 2024 год, банк уплатил в государственный бюджет в виде дивидендов 80% чистой прибыли, что по итогам 2024 года составил 40,1 млрд грн.
ПриватБанк уплатил по итогам 2024 года около 41 млрд грн налога на прибыль.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году;
  • по подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн. Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — всего 25%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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