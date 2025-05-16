Бельгийский Euroclear заработал 1,47 млрд евро на замороженных активах рф — Finance.ua
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Бельгийский Euroclear заработал 1,47 млрд евро на замороженных активах рф

Фондовый рынок
24
Бельгийский Euroclear заработал 1,47 млрд евро на замороженных активах рф
Бельгийский Euroclear заработал 1,47 млрд евро на замороженных активах рф
Бельгийское финансовое учреждение Euroclear получило 1,47 млрд евро прибыли на процентах от замороженных с начала полномасштабной войны в Украине российских активов в первом квартале 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Euroclear.
Процентная прибыль от замороженных российских активов за первый квартал 2025 года упала на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Согласно требованиям регламента ЕС относительно непредвиденных взносов, введенного в действие в мае 2024 года, Euroclear за первый квартал 2025 года сформировал резерв в размере 944 млн евро.
Санкции россии и контрмеры привели к прямым расходам в размере 22 млн евро и потере дохода от бизнеса в размере 9 млн евро.
Процентные доходы, связанные с подлежащими налогообложению российскими активами, принесли Бельгии 360 млн евро налоговых поступлений.
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По состоянию на конец марта 2025 года года баланс Euroclear Bank составил 230 млрд евро, из которых 195 млрд евро приходится на находящиеся под санкциями российские активы.
Остатки денежных средств Euroclear реинвестируют в финансовые инструменты с низким риском. В результате таких вложений в первом квартале 2025 года компания заработала около 1,5 млрд евро от реинвестирования процентов от замороженных российских средств.
Согласно регламенту Еврокомиссии, принятому в мае 2024 года, доходы, полученные от реинвестирования замороженных активов россии, должны перечисляться в Европейский фонд для Украины.
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Euroclear оставляет себе 10% этой прибыли для покрытия собственных рисков и требований к капиталу. За 2024 год Euroclear уже передал в Европейский фонд для Украины около 3,5 млрд евро.
По материалам:
kyiv24.news
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