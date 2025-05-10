ЕС направил средства из активов рф в поддержку ОПК Украины — Finance.ua

ЕС направил средства из активов рф в поддержку ОПК Украины Сегодня 11:23 — Казна и Политика

ЕС направил средства из активов рф в поддержку ОПК Украины

Евросоюз направил 1 млрд евро из сверхдоходов от замороженных российских активов на украинскую оборонную промышленность. Еврокомиссия подписала соответствующее соглашение с правительствами ряда европейских стран.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Он отмечает, что это стратегическое решение позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для сил обороны Украины — в частности дронов, боеприпасов и других критически важных средств.

Умеров подчеркнул, что это не только усиление обороноспособности Украины, но и инвестиция в развитие промышленности.

«Использование российских активов для усиления Украины — важный шаг на пути к возобновлению справедливости. Это закладывает основу для выплаты репараций, которые должны стать следствием развязанной россией войны», — отметил министр.

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Также Умеров напомнил, что в прошлом году ЕС объявил о направлении в общей сложности 3.3 миллиарда евро сверхдоходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине в 2024—2025 годах, в частности, часть этих средств пойдет на укрепление системы противовоздушной обороны.

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