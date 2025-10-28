Как Польша будет внедрять новый механизм расчета минималки в ЕС
Страны-члены ЕС будут рассчитывать минимальную зарплату по единому механизму. Это предусматривает Унийная директива. Однако Польша решила не вводить изменения сразу и отсрочила их реализацию на несколько лет.
Как известно, в директиве говорится не об установлении одинаковой ставки для всех, а о создании общей формулы, гарантирующей, что минималка в каждом государстве составит 60% от средней заработной платы в этой стране.
Что это значит для Польши
Польские законодатели предлагают, чтобы ежегодная оценка уровня минимальной зарплаты базировалась на ориентировочном показателе 55% прогнозируемой средней зарплаты в национальной экономике. Этот показатель уже используется в проекте государственного бюджета.
Одним из ключевых изменений станет отделение минимальной заработной платы от дополнительных выплат. То есть, премии, бонусы или надбавки не будут учитываться при расчете минимальной зарплаты.
Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк подчеркнула, что эти доплаты должны быть дополнительным вознаграждением, а не частью гарантированного минимума.
Когда изменения заработают
Согласно действующим предложениям:
- с января 2027 года в минимальную зарплату будет включаться функциональная надбавка,
- с 2028 года — другие надбавки,
- с 2029 года — премии.
Такой постепенный подход даст работодателям время подготовиться к новым правилам, говорят в польском правительстве.
Почему это важно
Сегодня в Польше распространена практика, когда работник официально получает минимальную зарплату, но в нее уже включены премии или надбавки.
В результате это искажает реальную оплату труда и не стимулирует профессиональное развитие.
Новые правила должны сделать систему более прозрачной и справедливой для работников.
