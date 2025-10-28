В россии замедлился военно-промышленный комплекс
В россии после трех лет роста пошла на спад военная промышленность.
Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Фейсбуке.
Производство металлических изделий, выросшее на 31,6% в 2024 году, в сентябре стало на 1,6% меньше, чем в прошлом году.
Выпуск танков и бронемашин, который рос на 61% в августе, сократился до 6% в сентябре, что в десять раз меньше.
Ранее именно предприятия ВПК являлись главным двигателем экономики рф. Теперь они впервые тянут показатели вниз — общий промышленный рост сократился до 0,3% против более 5% в 2024 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Что покупают украинцы в Черную пятницу
В Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров с начала года
В россии замедлился военно-промышленный комплекс
Хрущевки до сих пор пользуются спросом: что говорят эксперты рынка
Какие покупки в Польше нужно регистрировать в течение 14 дней
Цены на золото во вторник продолжают снижаться