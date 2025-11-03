0 800 307 555
Как участие в боевых действиях засчитывается в стаж

Личные финансы
Военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию за выслугу 25 лет и более.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Размер такой пенсии зависит, в частности, от стажа военной службы, при расчете которого учитывается участие защитника в боевых действиях.

Как именно участие в боевых действиях засчитывается в военный стаж для назначения пенсии

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», в выслугу лет для определения размера военной пенсии один месяц военной службы засчитывается за три месяца — при условии, что в течение этого месяца военный принимал непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.
Законодательство отмечает: военный при этом должен находиться непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий во время действия военного положения.
Чтобы в дальнейшем был правильно проведен подсчет выслуги лет, командирам воинских частей, заведений, учреждений, органов военного управления поставлена ​​задача приобщать к личным делам военнослужащих соответствующие справки о непосредственном участии в вышеуказанных мероприятиях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
