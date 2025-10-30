Как военнослужащему реструктуризировать кредит: объяснение НБУ и ПриватБанка Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Национальный банк Украины и ПриватБанк объяснили, как сейчас разрешается ситуация с кредитными обязательствами военнослужащих, которые из-за мобилизации временно не могут платить ежемесячные платежи.

Об этом НБУ и ПриватБанк сообщили в комментарии «Экономической правде».

Реструктуризация

В Нацбанке напомнили, что изменять условия кредитного договора, например отсрочивать платежи, изменять процентную ставку или комиссии можно только по взаимному согласию банка и клиента.

Если заемщик не может обслуживать долг, стороны могут провести реструктуризацию, то есть изменить условия возврата денежных средств и график платежей.

Какие льготы действуют для военных

Для военнослужащих действуют отдельные льготы, закрепленные в законодательстве. Им, а также супругам, не начисляют штрафы, пеню и проценты за просрочку платежей. Кроме случаев, когда кредит взяли на покупку жилья, автомобиля или энергетического оборудования (солнечные панели или ветроустановки). В таких случаях проценты могут быть компенсированы государством или третьей стороной.

Чтобы получить льготу, военным нужно обратиться в свой банк и предоставить документы, подтверждающие статус службы. Список необходимых документов рекомендуют уточнять в Министерстве обороны.

Что предлагает ПриватБанк

В банке отмечают, что военные могут пользоваться несколькими вариантами обслуживания кредитов во время службы. В частности, настроить автоматическое списание средств или поручить оплату родственнику. Если платить невозможно длительное время, банк может предложить реструктуризацию — это позволяет уменьшить финансовую нагрузку.

Во время военного положения пеня не начисляется. Для кредитов, оформленных до августа 2022 г., военным могут снизить процентную ставку до 0,001%. Если кредит выдан после августа 2022 года, ставка остается в силе, но банк может скорректировать ежемесячный платеж, уменьшить его в два раза на год.

В банке отмечают, что мобилизация не считается «непреодолимым обстоятельством», однако финучреждение готово идти навстречу клиентам, если они вовремя обращаются с заявлением о реструктуризации.

Таким образом, военнослужащие, которые не могут платить кредиты в обычном режиме, могут договориться с банком об индивидуальных условиях отсрочки, уменьшении платежей или реструктуризации долга — при условии предоставления соответствующего заявления и документов.

Напомним, в Украине еще с 2014 года действует запрет на начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для военных, мобилизованных или участвующих в защите страны. Но сейчас банки боятся выдавать новые кредиты без четкого механизма компенсации потерь.

Дискуссия по поводу моратория обострилась после недавней жалобы в Facebook, в которой клиент monobank рассказал, что после информирования им банка о статусе военнослужащего тот уменьшил кредитную ставку до нуля, но одновременно снизил до нуля и кредитный лимит.

В июне Finance.ua писал , что глава Национального банка Украины Андрей Пышный призвал правительство и Министерство финансов разработать единые правила кредитования военнослужащих. По его мнению, именно государство должно определить четкие условия, которые дадут военным равный доступ к услугам всей финансовой системы.

Соучредитель monobank Олег Гороховский предложил простой механизм поддержки: банки, обслуживающие выплаты военным, могут предоставить им кредитные лимиты в пределах средней зарплаты за последние три месяца. Для этого не нужны изменения в закон — достаточно подписать меморандум между банками под надзором НБУ.

