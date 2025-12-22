0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев

Кредит&Депозит
177
ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев
ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев
Налоговая служба не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц.
Об этом в интервью рассказала руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Читайте также
«Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем хозяйствующим субъектам, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, раскидывают деньги на карты, — это все незаконное использование», — пояснила Карнаух.
Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также смогут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФЛП происходит схема дробления бизнеса.
«Это (доступ к счетам. — Ред.) может быть основанием для того, чтобы понять, а сколько через ее счет прошло», — говорит руководитель Налоговой.
Читайте также
По ее словам, в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ доступ к банковской тайне также позволит налоговикам иметь возможность подтвердить или опровергнуть системность получения доходов гражданами.
«Речь только о случаях, связанных с непосредственно контролем, а не просто потому, что мы хотим выяснить, что есть на счету у человека», — убеждает она.
Напомним, ранее Кабмин одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 13232, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых лиц, работающих через цифровые платформы.
Читайте также
Законопроект направлен на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, получаемых физическими лицами через цифровые платформы.
Таким образом Украина интегрируется в европейскую систему налоговой прозрачности, которая с 2023 года уже действует в Европейском Союзе.
По материалам:
РБК-Україна
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems