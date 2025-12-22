ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев

Налоговая служба не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц.

Об этом в интервью рассказала руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

«Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем хозяйствующим субъектам, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, раскидывают деньги на карты, — это все незаконное использование», — пояснила Карнаух.

Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также смогут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФЛП происходит схема дробления бизнеса.

«Это (доступ к счетам. — Ред.) может быть основанием для того, чтобы понять, а сколько через ее счет прошло», — говорит руководитель Налоговой.

По ее словам, в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ доступ к банковской тайне также позволит налоговикам иметь возможность подтвердить или опровергнуть системность получения доходов гражданами.

«Речь только о случаях, связанных с непосредственно контролем, а не просто потому, что мы хотим выяснить, что есть на счету у человека», — убеждает она.

Напомним, ранее Кабмин одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 13232, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых лиц, работающих через цифровые платформы.

Законопроект направлен на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, получаемых физическими лицами через цифровые платформы.

Таким образом Украина интегрируется в европейскую систему налоговой прозрачности, которая с 2023 года уже действует в Европейском Союзе.

