Правительство запускает беспроцентные кредиты для переселенцев: условия программы Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций получат беспроцентные кредиты на имущество для нового жилья

Кабинет Министров запускает механизм беспроцентных займов для граждан, которые вынуждены переехать на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Задача государства — помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи», — подчеркнула глава правительства.

По ее словам, программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством.

Условия программы

Механизм предусматривает разовый беспроцентный заем:

до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;



проценты банкам компенсирует государство.



Средства можно потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Как получить заем

Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи следует обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации.

После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, который определен по результату конкурса.

Подробные разъяснения о порядке обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД.

