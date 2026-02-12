Правительство запускает беспроцентные кредиты для переселенцев: условия программы
Кабинет Министров запускает механизм беспроцентных займов для граждан, которые вынуждены переехать на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Задача государства — помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи», — подчеркнула глава правительства.
По ее словам, программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством.
Условия программы
Механизм предусматривает разовый беспроцентный заем:
- до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);
- срок возврата — до 15 лет;
- проценты банкам компенсирует государство.
Средства можно потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.
Как получить заем
Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи следует обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации.
После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, который определен по результату конкурса.
Подробные разъяснения о порядке обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД.
