Правительство запускает беспроцентные кредиты для переселенцев: условия программы

Кредит&Депозит
48
Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций получат беспроцентные кредиты на имущество для нового жилья
Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций получат беспроцентные кредиты на имущество для нового жилья
Кабинет Министров запускает механизм беспроцентных займов для граждан, которые вынуждены переехать на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Задача государства — помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи», — подчеркнула глава правительства.
По ее словам, программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством.

Условия программы

Механизм предусматривает разовый беспроцентный заем:
  • до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);
  • срок возврата — до 15 лет;
  • проценты банкам компенсирует государство.
Средства можно потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Как получить заем

Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи следует обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации.
После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, который определен по результату конкурса.
Подробные разъяснения о порядке обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыВПЛПереселенцы
Payment systems