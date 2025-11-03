Сколько средств Пенсионный фонд направил на соцвыплаты в октябре Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Сколько средств Пенсионный фонд направил на соцвыплаты в октябре

Как сообщает Пенсионный Фонд, в октябре 2025 года направил на социальные выплаты 81 млрд грн, из них на пенсии — 68,5 млрд грн.

Социальные выплаты профинансированы:

на пенсионные выплаты — 68,5 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 9,1 млрд грн, через уполномоченные банки — 59,4 млрд грн;

на жилищные субсидии и льготы — 1,1 млрд грн.;

на страховые выплаты — 3,2 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 2,0 млрд грн;

на государственные пособия и прочие выплаты — 8,2 млрд грн.

В октябре предоставлено 1565,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали , за что могут отобрать пенсии:

Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или производится выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные — ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.

Если в документах или в информации, на основе которой назначена или производится выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные — ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер. Неполучение пенсии в течение шести месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть прекращены.

Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть прекращены. Непрохождение физической идентификации/верификации. Через закон о верификации и постановлением № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда человек, проживающий на оккупированных территориях или за рубежом, должен пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены. Больше деталей по ссылке.

