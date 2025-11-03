В Украине стартует тестирование системы электронной ТТН
В понедельник, 3 ноября, начинается прием заявок от операторов электронного документооборота на тестирование системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). Это необходимо для того, чтобы операторы могли полноценно подключиться к системе и предоставлять бизнесу услуги по формированию и использованию электронных ТТН.
В декабре бизнес сможет пользоваться е-ТТН от операторов, которые к тому времени пройдут тестирование и будут подключены к системе. Для реализации проекта команда Минразвития создала дорожную карту постепенного внедрения е-ТТН.
Техническим администратором системы определено государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности».
Как будет происходить авторизация операторов
Порядок авторизации операторов ЭДО определен правилами функционирования системы е-ТТН. Для быстрого подключения к тестированию подготовлен специальный чек-лист с отраслевыми и техническими требованиями, которым должен отвечать оператор.
После присоединения операторов в декабре 2025 года ожидается регистрация первых электронных ТТН.
Минразвития, Укртрансбезопасность и технический администратор синхронизируют свои системы, чтобы с декабря инспекторы могли проверять электронные ТТН без необходимости бумажной версии документа. Электронная накладная будет иметь такую же юридическую силу, поэтому дублирование не потребуется.
Последующие шаги внедрения
До мая 2026 года планируется ввести в системе акты корректировки ТТН и завершить основную модернизацию. До конца 2026 года должны завершить работу над специальными формами е-ТТН.
Обновленная система сможет обрабатывать не менее 1 миллиона транзакций в сутки и масштабироваться в соответствии с потребностями бизнеса.
Параллельно Минразвития вместе с бизнесом и народными депутатами работает над законодательным урегулированием обязательного использования е-ТТН. До конца 2026 года планируется определить сроки введения обязательности для перевозок и переходный период.
Что это даст бизнесу и государству
Для компаний переход на электронные ТТН будет означать меньше затрат, меньше бумаг и более быстрые расчеты между сторонами. Для государства это повышение прозрачности в сфере перевозок, более эффективный контроль за грузами, предотвращение нелегальных перевозок и перегрузки дорог, а также борьба с уклонением от уплаты налогов.
