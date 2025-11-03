0 800 307 555
В Украине стартует тестирование системы электронной ТТН

В понедельник, 3 ноября, начинается прием заявок от операторов электронного документооборота на тестирование системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). Это необходимо для того, чтобы операторы могли полноценно подключиться к системе и предоставлять бизнесу услуги по формированию и использованию электронных ТТН.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
В декабре бизнес сможет пользоваться е-ТТН от операторов, которые к тому времени пройдут тестирование и будут подключены к системе. Для реализации проекта команда Минразвития создала дорожную карту постепенного внедрения е-ТТН.
Техническим администратором системы определено государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности».

Как будет происходить авторизация операторов

Порядок авторизации операторов ЭДО определен правилами функционирования системы е-ТТН. Для быстрого подключения к тестированию подготовлен специальный чек-лист с отраслевыми и техническими требованиями, которым должен отвечать оператор.
После присоединения операторов в декабре 2025 года ожидается регистрация первых электронных ТТН.
Минразвития, Укртрансбезопасность и технический администратор синхронизируют свои системы, чтобы с декабря инспекторы могли проверять электронные ТТН без необходимости бумажной версии документа. Электронная накладная будет иметь такую ​​же юридическую силу, поэтому дублирование не потребуется.
Инфографика: mindev.gov.ua
Инфографика: mindev.gov.ua

Последующие шаги внедрения

До мая 2026 года планируется ввести в системе акты корректировки ТТН и завершить основную модернизацию. До конца 2026 года должны завершить работу над специальными формами е-ТТН.
Обновленная система сможет обрабатывать не менее 1 миллиона транзакций в сутки и масштабироваться в соответствии с потребностями бизнеса.
Параллельно Минразвития вместе с бизнесом и народными депутатами работает над законодательным урегулированием обязательного использования е-ТТН. До конца 2026 года планируется определить сроки введения обязательности для перевозок и переходный период.

Что это даст бизнесу и государству

Для компаний переход на электронные ТТН будет означать меньше затрат, меньше бумаг и более быстрые расчеты между сторонами. Для государства это повышение прозрачности в сфере перевозок, более эффективный контроль за грузами, предотвращение нелегальных перевозок и перегрузки дорог, а также борьба с уклонением от уплаты налогов.
По материалам:
Finance.ua
