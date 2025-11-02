0 800 307 555
Бюджетный дефицит Украины может достичь $53 млрд к 2028 году — KSE Institute

Украине срочно требуется дополнительное внешнее финансирование, поскольку затяжная война увеличивает расходы на оборону и восстановлению энергетики, ослабляет платежный баланс и сдерживает экономический рост.
Об этом сообщает центр CASE Украина, ссылаясь на данные KSE Institute.

Финансовый разрыв и резервы

По оценкам аналитиков, совокупный бюджетный разрыв в 2025—2028 годах оценивается в $53,3 млрд. Это почти вдвое больше, чем прогнозировалось в июле ($27,8 млрд).
Для сравнения: оценка МВФ — $65 млрд за 2026−2029 годы.
В то же время международные резервы могут сократиться с $43,5 млрд до $12,4 млрд из-за оттока внешней помощи и торгового дефицита. Это падение в 3,5 раза и только 1,4 месяца импорта покрытия (против 5,5 месяца сейчас).
«Без нового механизма помощи (прежде всего — обсуждаемого репарационного кредита на €140 млрд под 0% и с погашением после репараций от рф) — долговая устойчивость окажется под угрозой», — говорится в сообщении.

Рост экономики: краткосрочно слабый, после войны — быстрее

Из-за слабой динамики в первой половине года (всего 0,8% г/г) и новых атак россии по энергетике прогноз роста ВВП на 2025 год снижен до 2% (было 2,6%), а на 2026 — до 2,6% (было 3,1%).
После войны возможно ускорение — до 4,3% в 2027 году и 5,9% в 2028-м.
Однако главным драйвером будет не потребление, а инвестиционное восстановление.
Прямые иностранные инвестиции в 2025 г. падают -62% г/г — сигнал, что подготовка к восстановлению слишком медленная.

Торговый дефицит — самое уязвимое место

KSE прогнозирует, что в 2025 году дефицит торговли товарами достигнет $42 млрд, что почти равняется всем валютным резервам 2024 года.
Даже после войны дефицит остается высоким — около $38 млрд в 2028 году.

Финансы государства: критическая зависимость от внешней помощи

По словам аналитиков, расходы на оборону в 2025—2026 годах составят $83−86 млрд/год. Это почти на $10 млрд больше, чем в предыдущих прогнозах.
Дополнительно: $14,5 млрд на социальную поддержку.
Даже с учетом дополнительных доходов (+29,5 млрд долларов) остаток дефицита — $143,2 млрд за четыре года.
Доступное финансирование — $89,4 млрд, что и формирует разрыв в $53,3 млрд.
В случае, если покрывать пробел только долгами, госдолг вырос бы до ~95% ВВП — неприемлемый уровень. Поэтому требуется именно беспроцентный репарационный механизм.

Инфляция, курс и рынок труда

Инфляция снижается и стабилизировалась около 11−13% благодаря политике НБУ.
Курс гривны удерживается на уровне 41−42 грн/долл., но в 2026 году ожидается ослабление до 45 грн/долл.
Безработица падает с 20,6% в 2022 году до 10,6% в 2025 году, заработные платы растут темпами ~10%.
По словам аналитиков, хоть Украина и демонстрирует устойчивость, но ресурс этой устойчивости быстро иссякает.
Без дополнительного структурного финансирования и репарационного механизма резервы резко сократятся, торговый дефицит останется хроническим, а госдолг рискует стать неуправляемым.
После войны возможен быстрый рост (5−6% в год), но только при большом притоке инвестиций и правильной архитектуре международной поддержки.
