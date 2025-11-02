Бюджетный дефицит Украины может достичь $53 млрд к 2028 году — KSE Institute Сегодня 20:10 — Казна и Политика

Бюджетный дефицит Украины может достичь $53 млрд к 2028 году — KSE Institute

Украине срочно требуется дополнительное внешнее финансирование, поскольку затяжная война увеличивает расходы на оборону и восстановлению энергетики, ослабляет платежный баланс и сдерживает экономический рост.

Об этом сообщает центр CASE Украина, ссылаясь на данные KSE Institute.

Финансовый разрыв и резервы

По оценкам аналитиков, совокупный бюджетный разрыв в 2025—2028 годах оценивается в $53,3 млрд. Это почти вдвое больше, чем прогнозировалось в июле ($27,8 млрд).

Читайте также Dragon Capital дали прогнозы относительно экономического роста Украины до 2026 года (таблица)

Для сравнения: оценка МВФ — $65 млрд за 2026−2029 годы.

В то же время международные резервы могут сократиться с $43,5 млрд до $12,4 млрд из-за оттока внешней помощи и торгового дефицита. Это падение в 3,5 раза и только 1,4 месяца импорта покрытия (против 5,5 месяца сейчас).

«Без нового механизма помощи (прежде всего — обсуждаемого репарационного кредита на €140 млрд под 0% и с погашением после репараций от рф) — долговая устойчивость окажется под угрозой», — говорится в сообщении.

Рост экономики: краткосрочно слабый, после войны — быстрее

Из-за слабой динамики в первой половине года (всего 0,8% г/г) и новых атак россии по энергетике прогноз роста ВВП на 2025 год снижен до 2% (было 2,6%), а на 2026 — до 2,6% (было 3,1%).

После войны возможно ускорение — до 4,3% в 2027 году и 5,9% в 2028-м.

Читайте также Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года

Однако главным драйвером будет не потребление, а инвестиционное восстановление.

Прямые иностранные инвестиции в 2025 г. падают -62% г/г — сигнал, что подготовка к восстановлению слишком медленная.

Торговый дефицит — самое уязвимое место

KSE прогнозирует, что в 2025 году дефицит торговли товарами достигнет $42 млрд, что почти равняется всем валютным резервам 2024 года.

Даже после войны дефицит остается высоким — около $38 млрд в 2028 году.

Финансы государства: критическая зависимость от внешней помощи

По словам аналитиков, расходы на оборону в 2025—2026 годах составят $83−86 млрд/год. Это почти на $10 млрд больше, чем в предыдущих прогнозах.

Читайте также МВФ дал прогноз курса доллара в Украине до 2030 года (инфографика)

Дополнительно: $14,5 млрд на социальную поддержку.

Даже с учетом дополнительных доходов (+29,5 млрд долларов) остаток дефицита — $143,2 млрд за четыре года.

Доступное финансирование — $89,4 млрд, что и формирует разрыв в $53,3 млрд.

В случае, если покрывать пробел только долгами, госдолг вырос бы до ~95% ВВП — неприемлемый уровень. Поэтому требуется именно беспроцентный репарационный механизм.

Инфляция, курс и рынок труда

Инфляция снижается и стабилизировалась около 11−13% благодаря политике НБУ.

Курс гривны удерживается на уровне 41−42 грн/долл., но в 2026 году ожидается ослабление до 45 грн/долл.

Безработица падает с 20,6% в 2022 году до 10,6% в 2025 году, заработные платы растут темпами ~10%.

Читайте также Почему снижение цен на продукты не сдержало инфляцию в сентябре: объяснение эксперта

По словам аналитиков, хоть Украина и демонстрирует устойчивость, но ресурс этой устойчивости быстро иссякает.

Без дополнительного структурного финансирования и репарационного механизма резервы резко сократятся, торговый дефицит останется хроническим, а госдолг рискует стать неуправляемым.

После войны возможен быстрый рост (5−6% в год), но только при большом притоке инвестиций и правильной архитектуре международной поддержки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.