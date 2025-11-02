Украине понадобится $389 млрд международной помощи до 2029 года
В течение следующих четырех лет Украине понадобится 389 миллиардов долларов финансовой и военной помощи. Эта сумма почти вдвое превышает объемы выделенной помощи Европой с начала войны.
Об этом сообщает издание The Economist.
Сколько Украина тратит на оборону
Аналитики подсчитали, что ежегодные расходы Украины составляют примерно $65 млрд на оборону и $73 млрд на другие государственные нужды, тогда как доходы бюджета достигают лишь около $90 млрд. Следовательно, ежегодный дефицит достигает $50 млрд.
Каждый год военные расходы Украины растут примерно на 20%. The Economist прогнозирует, что потребности Украины в вооружении будут расти на 5% ежегодно, в то время как другие государственные расходы будут оставаться относительно стабильными.
Исключением станут средства на восстановление поврежденной инфраструктуры — около $5 млрд ежегодно.
Общие потребности Украины на 2026−2029 годы, включая военную помощь, бюджетную поддержку и расходы на восстановление, оцениваются в $389 млрд.
Как отмечают в издании, США постепенно сокращают участие в финансировании европейской обороны, поэтому основное финансовое бремя ляжет на страны ЕС.
Чтобы возместить эти расходы и поддерживать восстановление Украины, европейским странам придется повысить уровень финансирования до 0,4% ВВП стран НАТО (без учета США).
Ранее Finance.ua писал, что один день полномасштабной войны с рф обходится Украине в 172 млн долларов.
