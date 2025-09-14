0 800 307 555
Стало известно, какую сумму тратит Украина на один день войны

Казна и Политика
11
Стало известно, какую сумму тратит Украина на один день войны
Стало известно, какую сумму тратит Украина на один день войны
Один день полномасштабной войны с рф обходится Украине в 172 млн долларов.
Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии «Новости.Live».
По его словам, своими силами такую ​​нагрузку страна выдержать не может.
Поэтому важно привлечь средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий.
Гнатов отмечает, что Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения, но для их полноценной реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам.
«Нам не нужно забывать, что внедрение инноваций — это безумные финансовые ресурсы… Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, какова страна-оккупант рф — это очень дорого», — добавил он.
Напомним, глава Главного управления разведки Министерство обороны Кирилл Буданов сообщал, день войны для россии стоит почти миллиард долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону.
Также, по его словам, россия планирует потратить на собственное перевооружение к 2036 году около 1,1 трлн долларов.
multi app
Payment systems