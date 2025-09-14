Стало известно, какую сумму тратит Украина на один день войны Вчера 15:15 — Казна и Политика

Один день полномасштабной войны с рф обходится Украине в 172 млн долларов.

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии «Новости.Live».

По его словам, своими силами такую ​​нагрузку страна выдержать не может.

Поэтому важно привлечь средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий.

Гнатов отмечает, что Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения, но для их полноценной реализации требуется дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам.

«Нам не нужно забывать, что внедрение инноваций — это безумные финансовые ресурсы… Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, какова страна-оккупант рф — это очень дорого», — добавил он.

миллиард долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Напомним, глава Главного управления разведки Министерство обороны Кирилл Буданов сообщал , день войны для россии стоит почти, а 41% бюджета страны идет на оборону.

1,1 трлн долларов. Также, по его словам , россия планирует потратить на собственное перевооружение к 2036 году около

