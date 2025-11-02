0 800 307 555
В Нацбанке ожидают замедление инфляции и ускорение роста экономики

Казна и Политика
В Нацбанке ожидают замедление инфляции и ускорение роста экономики
В Нацбанке ожидают замедление инфляции и ускорение роста экономики
По базовому сценарию Национального банка, инфляция к концу 2025 года снизится до 9,2%, а в 2027 году достигнет целевого уровня 5%. В то же время экономический рост в этом году составит лишь 1,9%, а в дальнейшем ускорится до 2−3% в год.
Об этом идет речь в октябрьском Инфляционном отчете НБУ.
Отмечается, что прогноз основан на предположении о постепенной нормализации экономических условий при сохранении высоких оборонных расходов и зависимости от внешнего финансирования.

Инфляция будет снижаться постепенно

Основным фактором замедления инфляции станет высокое предложение продовольствия, в частности, рекордные урожаи зерновых и овощей. Это, по оценке НБУ, будет сдерживать дальнейший рост цен на продовольственные товары.
Стабилизации цен будут способствовать жесткие монетарные условия, направленные на поддержание заинтересованности в гривневых инструментах.
В то же время сдерживающими факторами остаются энергодефицит и рост административно-регулируемых цен. Учитывая это, НБУ ожидает, что инфляция будет составлять 6,6% в 2026 и 5% в 2027 году.

ВВП будет расти, но война продолжит давить на экономику

Национальный банк пересмотрел прогноз ВВП на 2025 год до 1,9% из-за разрушения инфраструктуры и энергетических объектов. Рост экономики будут поддерживать потребительский спрос, мягкая фискальная политика и активность агросектора.
В 2026 году ВВП вырастет на 2%, а в 2027 году — на 2,8% благодаря инвестициям в восстановление, оборонную промышленность и аграрный сектор. В то же время дефицит кадров останется сдерживающим фактором.

Рынок труда стабилизируется

Ожидается постепенное снижение безработицы — до 11% в 2025 году и 9% в 2027 году. Реальные зарплаты, по прогнозу, будут расти на 4−6% каждый год, опережая инфляцию.

Международная помощь — главный источник устойчивости

Дефицит госбюджета в 2025 году достигнет 25% ВВП, однако он будет финансироваться исключительно на средства внешней помощи.
НБУ ожидает, что Украина получит $51,5 млрд в 2025 году, $45 млрд — в 2026 и $39 млрд — в 2027-м. Это позволит поддерживать международные резервы на уровне более $50 млрд.
Ранее Finance.ua писал, что Всемирный банк оставил прогноз роста украинской экономики по итогам этого года на уровне 2%.
Но ухудшил ожидание на 2026 год — плюс 2,2%, что на 3,2% хуже по сравнению с июньским прогнозом.
