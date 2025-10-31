МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали Сегодня 09:45 — Валюта

МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали

В Национальном банке Украины заявили, что Международный валютный фонд не давит на украинский регулятор и не требует девальвации гривны. Фонд ведет с украинской стороной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса к текущей ситуации на рынке.

Об этом сообщил член Совета НБУ Василий Фурман в своей колонке для РБК-Украина.

«Это не о давлении, это о партнерстве», — отметил он.

Украина и МВФ проводят профессиональные консультации, обмениваясь аналитическими оценками и сценариями развития ситуации на валютном рынке. «МВФ имеет огромный опыт в сфере макроэкономической стабильности, и эти консультации для нас полезны», — отметил Фурман.

Он подчеркнул, что в программе с МВФ говорится не о девальвации гривны по отношению к доллару, а о гибкости курса.

«Когда курс может реагировать в обе стороны — и на укрепление, и на временное ослабление — это делает экономику более устойчивой к внешним шокам», — пояснил член Совета НБУ и добавил, что между сторонами продолжается профессиональный диалог.

Василий Фурман добавил, что благодаря гибкости курсовой политики удается избегать накопления валютных дисбалансов и не допускать резких кризисных колебаний курса.

«Вывод — никакого давления на НБУ со стороны МВФ нет. Есть профессиональный диалог и взаимопонимание относительно постепенного усиления рыночных механизмов», — подчеркнул член Совета НБУ.

