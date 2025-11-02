Сентябрь стал одним из лучших месяцев для украинского ИТ-экспорта Сегодня 12:08 — Казна и Политика

В сентябре 2025 года украинский ИТ-экспорт составил $557 млн, что на $17 млн, или 3,1% больше, чем в августе ($540 млн). По сравнению с сентябрем прошлого года экспорт IT-услуг вырос на 7,3% или $38 млн, ведь тогда показатель составил $519 млн — один из самых низких за 2024 год.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Львовский ІТ кластер.

Сколько средств принес Украине ИТ-экспорт

В целом третий квартал 2025 года принес украинской экономике $1,7 миллиардов, что на 5,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года и на 0,7% или $12 млн больше, чем во втором квартале.

За девять месяцев совокупная выручка от экспорта IT-услуг составила $4,9 млрд, что на 1,8% или $84 млн больше, чем за тот же период 2024 года.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в сентябре составила $1,34 млрд., что на $54 млн. (4,2%) больше, чем в августе.

География экспорта ИТ-услуг

В ТОП-10 стран, которые обеспечили наибольшую выручку Украины, традиционно вошли США, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Польша, Швейцария, Германия, Эстония и ОАЭ.

Эти 10 стран в целом принесли $3,89 млрд, или 80% от общего объема выручки от IT-услуг за первые три квартала 2025 года.

5 стран, в которых больше повысился объем экспорта ИТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Финляндия + 56,1% ($6,9 млн)

Латвия + 45,9% ($3,3 млн)

Гонконг + 35,7% ($10,4 млн)

Эстония + 29,9% ($35,7 млн)

Люксембург + 28,7% ($2,5 млн)

5 стран, в которых больше сократился объем экспорта ИТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Австрия — 38,9% ($13,1 млн)

Грузия — 27,9% ($2,2 млн)

Австралия — 16,2% ($2,1 млн)

Швеция — 15,9% ($7,8 млн)

Норвегия — 11,6% ($3,4 млн)

