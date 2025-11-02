Сентябрь стал одним из лучших месяцев для украинского ИТ-экспорта
В сентябре 2025 года украинский ИТ-экспорт составил $557 млн, что на $17 млн, или 3,1% больше, чем в августе ($540 млн). По сравнению с сентябрем прошлого года экспорт IT-услуг вырос на 7,3% или $38 млн, ведь тогда показатель составил $519 млн — один из самых низких за 2024 год.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Львовский ІТ кластер.
Сколько средств принес Украине ИТ-экспорт
В целом третий квартал 2025 года принес украинской экономике $1,7 миллиардов, что на 5,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года и на 0,7% или $12 млн больше, чем во втором квартале.
За девять месяцев совокупная выручка от экспорта IT-услуг составила $4,9 млрд, что на 1,8% или $84 млн больше, чем за тот же период 2024 года.
Общая экспортная выручка всех услуг Украины в сентябре составила $1,34 млрд., что на $54 млн. (4,2%) больше, чем в августе.
География экспорта ИТ-услуг
В ТОП-10 стран, которые обеспечили наибольшую выручку Украины, традиционно вошли США, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Польша, Швейцария, Германия, Эстония и ОАЭ.
Эти 10 стран в целом принесли $3,89 млрд, или 80% от общего объема выручки от IT-услуг за первые три квартала 2025 года.
5 стран, в которых больше повысился объем экспорта ИТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:
- Финляндия + 56,1% ($6,9 млн)
- Латвия + 45,9% ($3,3 млн)
- Гонконг + 35,7% ($10,4 млн)
- Эстония + 29,9% ($35,7 млн)
- Люксембург + 28,7% ($2,5 млн)
5 стран, в которых больше сократился объем экспорта ИТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:
- Австрия — 38,9% ($13,1 млн)
- Грузия — 27,9% ($2,2 млн)
- Австралия — 16,2% ($2,1 млн)
- Швеция — 15,9% ($7,8 млн)
- Норвегия — 11,6% ($3,4 млн)
