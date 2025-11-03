Возрастут ли тарифы на свет в 2026 году
В Национальном банке не исключают, что в следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщается в Инфляционном отчете НБУ.
В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги будут постепенно приближаться к рыночно обоснованным уровням.
Также, по словам специалистов, в 2026 г. прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.
Эксперты отмечают, что усиление обстрелов энергетических объектов и добывающих мощностей рф в конце третьего квартала значительно повысило риск возникновения дефицита электроэнергии. Поэтому Украине пришлось увеличить импорт электроэнергии и газа, чтобы успешно пройти отопительный сезон.
Сейчас в НБУ ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и в начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4−6%.
В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год.
Раньше мы писали, где самые высокие цены на электроэнергию в Европе.
- Германия — 38,35 евро за 100 кВт·ч,
- Бельгия (35,71 евро)
- Дания (34,85 евро).
Самые низкие цены:
- в Венгрии (10,40 евро),
- на Мальте (12,44 евро)
- в Болгарии (13,00 евро).
