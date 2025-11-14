«Укрпочта» будет доставлять «зимнюю поддержку»: детали (инфографика) Сегодня 17:01 — Личные финансы

«Укрпочта» будет доставлять «зимнюю поддержку»: детали (инфографика)

Укрпочта будет доставлять выплаты по программе Зимняя поддержка 2025 по всей Украине, включая прифронтовые регионы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как Укрпочта обеспечит выплаты

Вице-премьер министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что Укрпочта благодаря своей сети из более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений, а также более 26 000 точек присутствия сможет обеспечить удобное получение выплат.

Опыт прошлого года показал, что многие украинцы, особенно жители отдаленных общин, не имеют полноценного доступа к банковской инфраструктуре или торговым сетям. Это особенно заметно в случаях отсутствия электроэнергии или связи. Больше всего таких ситуаций возникает в селах, прифронтовых общинах и горных районах.

Укрпочта стала ключевым партнером по доставке помощи в 2024 году. Тогда компания обеспечила получение выплат для около двух миллионов граждан. Из 1,7 миллиона украинцев, которые воспользовались программой через Укрпочту, почти 1,2 миллиона проживали в селах, а более 500 тысяч — в городах. На прифронтовых территориях помощь получили более 171 тысяч человек.

«Не все украинцы живут рядом с банком или крупным сетевым магазином, где можно воспользоваться Зимней поддержкой. Но каждый украинец живет рядом с Укрпочтой или Укрпочта придет или приедет к ним. Нравится это кому-то или нет — мы единственная компания в стране, способная обеспечить финансовую инклюзию и предоставить возможность воспользоваться помощью от правительства 100% граждан Украины, которые сегодня проживают в стране. Сделали это в прошлом году и сделаем снова», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Как будет работать программа в 2025 году

В этом году действие программы будет похоже на прошлогоднее, однако будет иметь несколько уточнений.

Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, получающие средства через Укрпочту, автоматически получат 1000 гривен в день выплаты пенсии или социальной выплаты. Им не нужно подавать никаких заявлений. Даты выплат пенсий и программ полностью синхронизированы.

Все другие граждане, которые не могут подать заявку через приложение «Дія», могут оформить выплату через Укрпочту. Подать заявление можно с 18 ноября по 24 декабря включительно. Для этого достаточно обратиться в любое отделение или воспользоваться помощью почтальона.

Маломобильные люди, которые не могут посетить отделение, могут подать заявку через горячую линию по номеру 0 800 300 545. После получения SMS о зачислении средств граждане могут обратиться в отделение или дождаться почтальона дома.

Инфографика: Укрпочта

Какие документы нужны

Для оформления заявки необходимы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код или отметка в паспорте о его отсутствии;

свидетельство о рождении для детей, заявление на которых подают родители;

документы, подтверждающие личность опекуна и его полномочия, если заявление подает законный представитель.

Где можно использовать полученные средства

Выплату по программе Зимняя поддержка 2025 можно использовать непосредственно в Укрпочте. Граждане могут:

оплатить коммунальные услуги;

оформить подписку на газеты или журналы;

оплатить почтовые услуги;

заказать лекарственные средства украинского производства;

приобрести товары украинского производства;

сделать благотворительный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, Finance.ua ранее писал , что подать заявку можно будет с субботы 15 ноября и до 24 декабря 2025 года. Помощь оформляется как для себя, так и для детей. Воспользоваться денежными средствами, полученными в рамках программы, можно до 30 июня 2026 года.

