Доступные инструменты для инвестиций

Первый этап на пути к правильному управлению финансами — это четкое понимание, сколько денег вы зарабатываете и какие расходы — постоянные. Проще говоря, нужно понять, сколько стоит ваша жизнь в месяц.
Об этом мы пишем в статье: Как сформировать бюджет так, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты
В финансах, как и в психологии, настоящие изменения начинаются с базовых вещей. Так, чтобы чувствовать себя лучше, нам нужны: здоровый сон, сбалансированное питание и физическая активность.
Какие же инструменты для инвестиций доступны сейчас? Смотрите ниже:
  • наличные дома — часть резерва всегда должна быть под рукой на срочные нужды;
  • банковский депозит — для сохранения части средств с минимальным риском;
  • долгосрочные пенсионные программы;
  • фондовый рынок — инвестиции в акции и т. д.
Чтобы этот капитал действительно работал, его следует диверсифицировать, то есть разложить «по карманам» и не держать все в одном месте.
Финансовый эксперт Ярослав Кучер говорит: «Когда уже собрана определенная сумма, ее нельзя держать просто наличными дома. Часть, например, 500 долларов, должна быть под рукой. Другая часть — на депозите в банке. Еще часть — в долгосрочных программах, пенсионных или страховых. Пусть это будет хотя бы 300 долларов в год, но эти деньги уже работают на будущее».
Таким образом, формируется финансовый фундамент, как у дома. Он не всегда заметен снаружи, но именно он не дает конструкции завалиться при первом же «ветре». В жизни это болезнь, потеря дохода, переезд или любое неожиданное событие.
«Когда нет фундамента, малейший стресс — и человек падает. А когда есть сбережения, все иначе: ты не паникуешь, ты действуешь», — заключает эксперт.
Финансовый консультант также рассказывает о распространенном представлении: якобы резервы — это роскошь только для тех, кто многое зарабатывает.
«Это заблуждение, потому что как показывает практика, даже с меньшим доходом можно накапливать. Более того, многие люди с ограниченным бюджетом оказываются более финансово устойчивыми, чем те, у кого доходы выше, но живет без всякого плана», — говорит Ярослав.
Еще одна важная стратегия — создание нескольких источников дохода. Это помогает не только увеличить финансовую гибкость, но снижает зависимость от одного работодателя или сферы. Эксперт отмечает, что нужно иметь желание зарабатывать больше, искать возможности и не терять те, которые дает жизнь.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
