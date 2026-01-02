0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему туристы выбирают Польшу вместо Германии

Личные финансы
59
Почему туристы выбирают Польшу вместо Германии
Почему туристы выбирают Польшу вместо Германии
Согласно отчету Travel and Tour World , Польша в этом году возглавила рейтинг коротких праздничных путешествий в Европе.
Больше всего интересуются Краковом и Варшавой.

Причины

Аналитики объясняют рост популярности оптимальным соотношением цены и качества.
Отдельным фактором туристической привлекательности остается польская кухня. Международные путеводители и гастрономические платформы регулярно отмечают традиционные блюда — вареники, борщ, маковец — как обязательные для знакомства. Именно подлинность и локальные вкусы формируют у туристов ощущение «настоящего рождества», что усиливает интерес к путешествиям в зимний период.
Данные Kiwi.com свидетельствуют о росте бронирований поездок в Польшу более чем на 55% за год с наибольшим наплывом туристов из Испании, Великобритании, Италии и Румынии.
Средняя стоимость авиабилета во время праздничного сезона составляет 123 евро, что ниже прошлогоднего показателя.

Прогнозы

Эксперты прогнозируют, что при сохранении этой динамики Польша сможет постоянно конкурировать с Германией и Австрией в сегменте зимнего туризма.
Польша стремительно укрепляет свои позиции на европейской туристической карте как одно из самых популярных направлений для рождественских и новогодних путешествий.
Туристов привлекает сочетание праздничной атмосферы, доступных цен и развитой туристической инфраструктуры, что все чаще заставляет выбирать Польшу вместо традиционных направлений, в частности, Германии.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems