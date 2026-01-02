Почему туристы выбирают Польшу вместо Германии
Согласно отчету Travel and Tour World , Польша в этом году возглавила рейтинг коротких праздничных путешествий в Европе.
Больше всего интересуются Краковом и Варшавой.
Причины
Аналитики объясняют рост популярности оптимальным соотношением цены и качества.
Отдельным фактором туристической привлекательности остается польская кухня. Международные путеводители и гастрономические платформы регулярно отмечают традиционные блюда — вареники, борщ, маковец — как обязательные для знакомства. Именно подлинность и локальные вкусы формируют у туристов ощущение «настоящего рождества», что усиливает интерес к путешествиям в зимний период.
Данные Kiwi.com свидетельствуют о росте бронирований поездок в Польшу более чем на 55% за год с наибольшим наплывом туристов из Испании, Великобритании, Италии и Румынии.
Средняя стоимость авиабилета во время праздничного сезона составляет 123 евро, что ниже прошлогоднего показателя.
Прогнозы
Эксперты прогнозируют, что при сохранении этой динамики Польша сможет постоянно конкурировать с Германией и Австрией в сегменте зимнего туризма.
Польша стремительно укрепляет свои позиции на европейской туристической карте как одно из самых популярных направлений для рождественских и новогодних путешествий.
Туристов привлекает сочетание праздничной атмосферы, доступных цен и развитой туристической инфраструктуры, что все чаще заставляет выбирать Польшу вместо традиционных направлений, в частности, Германии.
Поделиться новостью
Также по теме
Как получить компенсацию, если соседи затопили — разъяснение КГГА
Почему туристы выбирают Польшу вместо Германии
Доступные инструменты для инвестиций
Украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше за прошлый год
Как можно оформить «детские» 50 тысяч гривен
Сколько будет стоить оформление паспортов и справок с 2026 года (список, цены)