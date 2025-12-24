«Зимнюю тысячу» можно потратить еще в нескольких сетях магазинов
В Novus, Liga Prim и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться картой Национальный кешбэк.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.
Эти сети присоединились к списку магазинов, где можно потратить «Зимнюю тысячу» и средства с карты Нацкешбэка.
Где можно потратить средства
Кроме вышеуказанных сетей, Нацкешбэком можно рассчитаться в следующих магазинах:
- Близенько,
- Auchan,
- Spar,
- Varus,
- Torba,
- Сим23,
- Сими,
- Fozzy Group — Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy,
- MauDau.
К слову, сегодня — 24 декабря — последний день для подачи заявок на Зимнюю помощь.
Оформить пособие можно онлайн через Дію или в письменном виде в ближайшем отделении Укрпочты, таких точек по всей Украине насчитывается более 26 тысяч.
Использовать начисленные средства граждане смогут в течение первого полугодия следующего года — до июня 2026 года. А те украинцы, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или самостоятельно оформляли заявку в отделениях, смогут потратить «зимнюю тысячу» до конца февраля 2026 года.
Как мы сообщали ранее, уже около 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку».
