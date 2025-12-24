0 800 307 555
«Зимнюю тысячу» можно потратить еще в нескольких сетях магазинов

Личные финансы
В Novus, Liga Prim и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться картой Национальный кешбэк.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.
Эти сети присоединились к списку магазинов, где можно потратить «Зимнюю тысячу» и средства с карты Нацкешбэка.

Где можно потратить средства

Кроме вышеуказанных сетей, Нацкешбэком можно рассчитаться в следующих магазинах:
  • Близенько,
  • Auchan,
  • Spar,
  • Varus,
  • Torba,
  • Сим23,
  • Сими,
  • Fozzy Group — Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy,
  • MauDau.
К слову, сегодня — 24 декабря — последний день для подачи заявок на Зимнюю помощь.
Оформить пособие можно онлайн через Дію или в письменном виде в ближайшем отделении Укрпочты, таких точек по всей Украине насчитывается более 26 тысяч.
Использовать начисленные средства граждане смогут в течение первого полугодия следующего года — до июня 2026 года. А те украинцы, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или самостоятельно оформляли заявку в отделениях, смогут потратить «зимнюю тысячу» до конца февраля 2026 года.
Как мы сообщали ранее, уже около 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Подпишитесь на нас
Payment systems