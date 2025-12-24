«Зимнюю тысячу» можно потратить еще в нескольких сетях магазинов Сегодня 15:10 — Личные финансы

«Зимнюю тысячу» можно потратить еще в нескольких сетях магазинов, diia.gov.ua

В Novus, Liga Prim и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться картой Национальный кешбэк.

Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Эти сети присоединились к списку магазинов, где можно потратить «Зимнюю тысячу» и средства с карты Нацкешбэка.

Где можно потратить средства

Кроме вышеуказанных сетей, Нацкешбэком можно рассчитаться в следующих магазинах:

Близенько,

Auchan,

Spar,

Varus,

Torba,

Сим 23 ,

, Сими,

Fozzy Group — Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy,

MauDau.

К слову, сегодня — 24 декабря — последний день для подачи заявок на Зимнюю помощь.

Оформить пособие можно онлайн через Дію или в письменном виде в ближайшем отделении Укрпочты, таких точек по всей Украине насчитывается более 26 тысяч.

Использовать начисленные средства граждане смогут в течение первого полугодия следующего года — до июня 2026 года. А те украинцы, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или самостоятельно оформляли заявку в отделениях, смогут потратить «зимнюю тысячу» до конца февраля 2026 года.

Как мы сообщали ранее, уже около 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку».

