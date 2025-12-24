Украинцы смогут в «Дії» покупать акции госкомпаний: детали нового законопроекта НКЦБФР Сегодня 16:05 — Фондовый рынок

В Украине планируют ввести лицевые инвестиционные счета и разрешить гражданам покупать акции прибыльных государственных компаний через приложение «Дія». Инициатива «Фондовый рынок 2.0» должна привлечь до 5 млн новых инвесторов и дать второй шанс украинскому фондовому рынку.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

Проблемы украинского фондового рынка

Глава Комиссии отметил, что проблемой украинского фондового рынка все эти годы является отсутствие инструментов, ведь годами он существовал скорее формально: многие ценные бумаги не имели экономического смысла и использовались для схем уклонения от уплаты налогов.

Он также указал, что украинская экономика остается банкоцентричной. Бизнес и граждане размещают денежные средства преимущественно в банках, а именно банки определяют условия кредитования. Такая модель типична для этапа первичного распределения ВВП, однако она имеет ограничения.

Почему рынку капитала не хватает инструментов

По словам Магомедова, банкоцентричная модель не создает условий для широкого перераспределения капитала через рынок ценных бумаг. Фондовые биржи в Украине долго не работали полноценно, а отсутствие инструментов для торговли не позволяло даже имеющейся инфраструктуре работать эффективно.

С учетом международного опыта НКЦБФР предлагает использовать рынок капитала как механизм привлечения длинных денег в экономику.

Как будут работать лицевые инвестиционные счета

ЛИС будут открываться в инвестиционных фирмах и предоставлять гражданам возможность инвестировать в украинские ценные бумаги, в частности, муниципальные и корпоративные облигации, а также акции украинских компаний.

Ключевое условие состоит в том, что деньги должны оставаться в экономике не менее 5 лет. При этом инвестор получает право на налоговую льготу. При этом разрешается реинвестировать прибыль, покупать и продавать активы без вывода средств из экономики.

Продажа акций госкомпаний через «Дію»

НКЦБФР совместно с народным депутатом Тарасом Тарасенко презентовали концепцию законопроекта № 14296. Документ предусматривает продажу небольшой доли акций прибыльных государственных компаний, ориентировочно 7% через приложение «Дія».

Руслан Магомедов подчеркнул, что речь идет не о классической приватизации, а о продаже части акций стабильно работающих государственных компаний, которые получают прибыль и выплачивают дивиденды.

«Наша стратегическая цель — не просто продать акции. Мы хотим, чтобы в Украине появится 5 миллионов розничных инвесторов, чтобы заработал вторичный рынок, чтобы биржи получили объемы торгов, а государство — справедливую стоимость принадлежащих ей акций», — подчеркнул глава Комиссии.

По его словам, внедрение таких инструментов способно запустить полноценный фондовый рынок и обеспечить экономику длинными деньгами, что в перспективе сделает накопительную пенсионную систему эффективной и безопасной.

