ВР установила новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса с прифронтовых территорий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13721, которым предлагается установить льготы некоторые обязательные платежи для жителей прифронтовых регионов, переселенцев и военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Что предлагают изменить

Документ предусматривает освобождение от уплаты админсборов и госпошлины за ряд регистрационных действий для лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, а также для внутренне перемещенных лиц и предпринимателей с территорий боевых действий или временной оккупации.

Какие услуги станут бесплатными

Льготы будут касаться уплаты сборов и пошлин за следующие действия:
  • государственная регистрация права собственности на недвижимость;
  • регистрация или изменения в данных юридических лиц и ФЛП;
  • регистрация актов гражданского состояния — рождения, смерти, брака, смены имени;
  • получение выписок и справок из госреестров в бумажной форме;
  • другие действия, предусматривающие уплату административного сбора или государственной пошлины.
Кто сможет воспользоваться льготами

Льготы распространяются на:
  • военнослужащих, участвовавших в боевых действиях;
  • лиц, освобожденных из плена;
  • людей с инвалидностью в результате войны;
  • членов семей погибших военных;
  • волонтеров, действовавших в районах боевых действий;
  • внутренне перемещенных лиц;
  • юридических лиц и ФЛП, зарегистрированных на пострадавших территориях.

Как и когда будут действовать льготы

Льготный режим будет действовать в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения. Реализация льгот возлагается на субъектов государственной регистрации, а потери местных бюджетов будут компенсированы государством в установленном порядке.

Зачем это

Законопроект создает единую логику льготного доступа к госрегистрации — вместо единичных исключений и бюрократических несогласованностей.
Его цель сделать админуслуги доступными для защитников, пострадавших и переселенцев, чтобы государственная система работала не как препятствие, а как поддержка в решении жизненных вопросов во время войны.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесДеньги
