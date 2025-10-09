ВР установила новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса с прифронтовых территорий Сегодня 16:18

ВР установила новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса с прифронтовых территорий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13721, которым предлагается установить льготы некоторые обязательные платежи для жителей прифронтовых регионов, переселенцев и военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Что предлагают изменить

Документ предусматривает освобождение от уплаты админсборов и госпошлины за ряд регистрационных действий для лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, а также для внутренне перемещенных лиц и предпринимателей с территорий боевых действий или временной оккупации.

Какие услуги станут бесплатными

Льготы будут касаться уплаты сборов и пошлин за следующие действия:

государственная регистрация права собственности на недвижимость;

регистрация или изменения в данных юридических лиц и ФЛП;

регистрация актов гражданского состояния — рождения, смерти, брака, смены имени;

получение выписок и справок из госреестров в бумажной форме;

другие действия, предусматривающие уплату административного сбора или государственной пошлины.

Кто сможет воспользоваться льготами

Льготы распространяются на:

военнослужащих, участвовавших в боевых действиях;

лиц, освобожденных из плена;

людей с инвалидностью в результате войны;

членов семей погибших военных;

волонтеров, действовавших в районах боевых действий;

внутренне перемещенных лиц;

юридических лиц и ФЛП, зарегистрированных на пострадавших территориях.

Как и когда будут действовать льготы

Льготный режим будет действовать в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения. Реализация льгот возлагается на субъектов государственной регистрации, а потери местных бюджетов будут компенсированы государством в установленном порядке.

Зачем это

Законопроект создает единую логику льготного доступа к госрегистрации — вместо единичных исключений и бюрократических несогласованностей.

Его цель сделать админуслуги доступными для защитников, пострадавших и переселенцев, чтобы государственная система работала не как препятствие, а как поддержка в решении жизненных вопросов во время войны.

