ВР установила новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса с прифронтовых территорий
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13721, которым предлагается установить льготы некоторые обязательные платежи для жителей прифронтовых регионов, переселенцев и военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Что предлагают изменить
Документ предусматривает освобождение от уплаты админсборов и госпошлины за ряд регистрационных действий для лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, а также для внутренне перемещенных лиц и предпринимателей с территорий боевых действий или временной оккупации.
Какие услуги станут бесплатными
Льготы будут касаться уплаты сборов и пошлин за следующие действия:
- государственная регистрация права собственности на недвижимость;
- регистрация или изменения в данных юридических лиц и ФЛП;
- регистрация актов гражданского состояния — рождения, смерти, брака, смены имени;
- получение выписок и справок из госреестров в бумажной форме;
- другие действия, предусматривающие уплату административного сбора или государственной пошлины.
Кто сможет воспользоваться льготами
Льготы распространяются на:
- военнослужащих, участвовавших в боевых действиях;
- лиц, освобожденных из плена;
- людей с инвалидностью в результате войны;
- членов семей погибших военных;
- волонтеров, действовавших в районах боевых действий;
- внутренне перемещенных лиц;
- юридических лиц и ФЛП, зарегистрированных на пострадавших территориях.
Как и когда будут действовать льготы
Льготный режим будет действовать в течение всего военного положения и еще один месяц после его завершения. Реализация льгот возлагается на субъектов государственной регистрации, а потери местных бюджетов будут компенсированы государством в установленном порядке.
Зачем это
Законопроект создает единую логику льготного доступа к госрегистрации — вместо единичных исключений и бюрократических несогласованностей.
Его цель сделать админуслуги доступными для защитников, пострадавших и переселенцев, чтобы государственная система работала не как препятствие, а как поддержка в решении жизненных вопросов во время войны.
