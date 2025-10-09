Государство будет компенсировать бизнесу деньги за зарыбление Сегодня 21:32

В Государственном аграрном реестре 8 октября открыт прием заявок на получение государственной компенсации на выращивание рыбопосадочного материала (малька рыбы).

Он продлится до 1 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Минэкономики.

Программа предусматривает предоставление господдержки по следующим направлениям:

частичное возмещение до 30% затрат на выращивание рыбопосадочного материала в целях его дальнейшей реализации;

частичное возмещение до 30% стоимости приобретения рыбопосадочного материала для зарыблення водоемов с целью производства товарной продукции (без учета налога добавленную стоимость).

Отмечается, что возмещение могут получить юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, и физические лица — предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью по разведению, содержанию, выращиванию пресноводной рыбы в соответствии с законодательством, в которых аквакультура (рыбоводство) является основным видом экономической деятельности.

Економічна Правда По материалам:

