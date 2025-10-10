Chevrolet показала мощный Bolt 2027 10.10.2025, 01:59 — Технологии&Авто

Chevrolet тихо представила обновленный электромобиль Bolt 2027 года во время закрытого мероприятия для существующих владельцев. Новинка поступит на рынок по цене от $29,990, включая плату за назначение, что немного дороже прошлогодней модели и несколько превышает стартовую цену Nissan Leaf 2026 года, которая составляет $25,360.

Bolt 2027 года будет производиться на заводе Chevrolet в Канзас-Сити с начала следующего года. Модель оснащена стандартным портом NACS и новым литий-ионным фосфатным аккумулятором емкостью 65 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 255 миль (410 км). Кроме того, скорость зарядки постоянным током значительно возросла: теперь батарею можно пополнить с 10 до 80% всего за 26 минут благодаря мощности до 150 кВт.

Под капотом Bolt установлен новый двигатель от Equinox EV мощностью 210 л. с. Время разгона пока не обнародовано, однако эта модель больше ориентирована на комфорт и практичность, чем на скоростные характеристики.

На старте продаж будет доступна версия Launch Edition за $29,990, а в следующем году появится чуть более дешевая LT от $28,995. Зрительно изменения в новом Bolt заметны, но не кардинальны: новые фары, задние фонари и обновленные двери багажника с переделанным бампером создают более современный вид.

Интерьер почти не изменился, однако Chevrolet добавила большую цифровую приборную панель, заменила кнопки селектора передач на электронный переключатель на столбце, а также установила большие циферблаты для управления температурой и вентиляцией. Пассажиры получат дополнительные удобства благодаря двум просторным отсекам для хранения перед приборной панелью.

