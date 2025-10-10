Какие новые водительские услуги украинцы будут получать в «Дії» Сегодня 08:03 — Технологии&Авто

Какие новые водительские услуги украинцы будут получать в «Дії»

Правительство Украины дало «зеленый свет» на запуск новых цифровых услуг для водителей в приложении «Дія».

Теперь украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн — без необходимости посещать Сервисные центры МВД mmr.net.ua.

Благодаря новой функции, пользователи смогут оставлять свои номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены техпаспорта просто через «Дію». Впоследствии эти номера можно будет закрепить за новым автомобилем.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, раньше для этого нужно было ехать в Сервисный центр, чтобы сдать номерные знаки на хранение. Теперь же процесс станет полностью онлайн — номера будут оставаться у владельца, а их данные будут храниться в цифровом формате.

Другие нововведения

возможность просматривать сохраненные номерные знаки,

менять способ их хранения,

продлевать срок действия,

бронировать некоторые комбинации для будущего использования.

В ближайшее время новые сервисы появятся в приложении «Дія».

О начале их работы разработчики пообещали сообщить на официальных ресурсах.

Напомним, в «Дії» запустили онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности. Теперь почти все этапы процедуры можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственным исключением остается выездная проверка на месте.

Для операторов и органов сертификации созданы отдельные кабинеты, что позволяет быстро обмениваться документами и комментариями. Каждый этап имеет определенные сроки, а минимальный срок сертификации будет составлять один месяц.

184 млрд грн. Об этом С 2020 года сервис «Дія» принес Украине совокупный антикоррупционный и экономический эффект в размере. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на исследования компании Civitta. Исследование охватило 87 услуг в приложении и портале, включая базовые услуги, программы поддержки и сферы с высоким коррупционным риском.

