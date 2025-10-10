Какие цены на топливо на заправках (таблица) Сегодня 19:15 — Технологии&Авто

Какие цены на топливо на заправках (таблица)

Сегодня, 10 октября 2025 года, в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза? Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95

Вид топлива Цена А-95+ 63,30 грн (0 коп.) А-95 58,70 грн (-2 коп) ДП 55,85 грн (- 2коп) ГАЗ 34,44 грн (плюс 5 коп.)

