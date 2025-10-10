0 800 307 555
ру
Какие цены на топливо на заправках (таблица)

Сегодня, 10 октября 2025 года, в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза? Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Вид топливаЦена
А-95+63,30 грн (0 коп.)
А-9558,70 грн (-2 коп)
ДП55,85 грн (- 2коп)
ГАЗ34,44 грн (плюс 5 коп.)
Ранее мы писали, что эксперты определили автомобили, которыми больше всего недовольны их владельцы. Они проанализировали данные последнего опроса участников, чтобы оценить текущее состояние удовлетворенности владельцев транспортных средств.
Оценка удовлетворенности владельцев, основанная на том, говорят ли владельцы, что они точно купили бы тот же автомобиль снова, если бы им дали выбор, измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания.
Самый низкий рейтинг удовлетворенности оказался у гибридного внедорожника Jeep Grand Cherokee PHEV. Только 34% владельцев модели заявили, что рекомендуют купить этот автомобиль.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
