В «Дія» заработала онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности: как подать заявку

В «Дія» запустили онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности. Теперь почти все этапы процедуры можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственным исключением остается выездная проверка на месте.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сейчас в Украине зарегистрировано 125 операторов, из которых всего 8 иностранных. Масштабирование и ускорение разминирования правительство определяет одним из ключевых приоритетов, ведь Украина входит в число наиболее заминированных стран мира.

Как работает сервис

Для операторов и органов сертификации созданы отдельные кабинеты, что позволяет быстро обмениваться документами и комментариями. Каждый этап имеет определенные сроки, а минимальный срок сертификации будет составлять один месяц.

Как добавили в пресс-службе портала «Дія», кабинет оператора противоминной деятельности помогает получить сертификат по разминированию, расширить сферу сертификации или продлить его действие, пройти мониторинг, при необходимости приостановить или обжаловать решение. Раньше этот процесс был сложным и длительным, а операторы и компании тратили свое время на печать и подачу стопок, а иногда целых ящиков документов.

Как податься на сертификацию:

авторизуйтесь на портале «Дія» с помощью КЭП должностного лица;

выберите необходимую услугу — Сертификация оператора противоминной деятельности;

выберите действие, которое вам нужно: первичная или повторная сертификация, расширение сферы деятельности или другая;

заполните заявление и скачайте необходимые документы;

подпишите их с помощью КЭП;

отслеживайте статус и подписывайте документы онлайн в кабинете оператора.

Воспользоваться услугой могут украинские компании, учреждения, организации любой формы собственности и государственные подразделения, которые планируют или уже занимаются разминированием и сведения о которых есть в ЕГР.

Напомним, ранее Министерство экономики сообщало , что за год работы программы компенсации расходов на гуманитарное разминирование в Украине очищено 3,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, которые уже возвращены к использованию. Общая стоимость работ по итогам аукционов составила 856 млн грн.

Счетная палата оценила состояние гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель в Украине. Проверка показала, что система фрагментарна, малоэффективна и не соответствует масштабам минной угрозы. При текущих темпах на разминирование Украины понадобится 83 года.

Минное загрязнение оказывает значительное влияние на экономику и безопасность. По оценкам Института глобальных изменений Тони Блэра и Министерства экономики, ежегодно Украина теряет около 11 млрд долларов ВВП. Из-за недоступности полей экспорт аграрной продукции сократился на 4,3 млрд долларов ежегодно. Бюджет страны недополучает более 1,1 млрд долларов налогов. Госэкоинспекция оценила ущерб от засорения и загрязнения земельных ресурсов более чем в 1,1 трлн грн.

