Чаще всего ломается в электроавто

Новые результаты опроса, проведенного британским изданием What Car?, показали снижение среднего уровня удовлетворенности владельцев электромобилей.

Особенно это заметно в сегменте компактных моделей, где средний балл снизился с 90,7% до 87,7%. В то же время, электрические кроссоверы удерживают более высокие показатели — около 89,3%.

Как сообщает Interia, большинство проблем, на которые жалуются владельцы, не связаны с электрической частью автомобиля. Чаще всего неисправности касаются систем, общих с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания: мультимедиа и навигации, электрических систем кузова, кондиционера и подвески. Это свидетельствует, что главной причиной недовольства становятся сбои в программном обеспечении или в периферийных системах, а не в батареях или электродвигателях.

Несмотря на всеобщее снижение рейтинга, некоторые модели демонстрируют стабильную надежность. Так, Mini Electric стал лидером опроса — лишь 5% владельцев сообщили о незначительных неисправностях, преимущественно с 12-вольтовым аккумулятором. Nissan Leaf получил 11% жалоб, которые в большинстве случаев устранялись менее чем за сутки. BMW i3 также сочли надежным, хотя владельцы часто оплачивали ремонт самостоятельно.

В то же время, некоторые популярные модели продемонстрировали смешанные результаты. Tesla Model 3 и Model Y значительно улучшили свои позиции: несмотря на 27% зафиксированных неисправностей, в большинстве случаев производитель быстро покрывал издержки. Особенно высокий балл получила Model Y среди кроссоверов.

