Чаще всего ломается в электроавто
Новые результаты опроса, проведенного британским изданием What Car?, показали снижение среднего уровня удовлетворенности владельцев электромобилей.
Особенно это заметно в сегменте компактных моделей, где средний балл снизился с 90,7% до 87,7%. В то же время, электрические кроссоверы удерживают более высокие показатели — около 89,3%.
Как сообщает Interia, большинство проблем, на которые жалуются владельцы, не связаны с электрической частью автомобиля. Чаще всего неисправности касаются систем, общих с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания: мультимедиа и навигации, электрических систем кузова, кондиционера и подвески. Это свидетельствует, что главной причиной недовольства становятся сбои в программном обеспечении или в периферийных системах, а не в батареях или электродвигателях.
Несмотря на всеобщее снижение рейтинга, некоторые модели демонстрируют стабильную надежность. Так, Mini Electric стал лидером опроса — лишь 5% владельцев сообщили о незначительных неисправностях, преимущественно с 12-вольтовым аккумулятором. Nissan Leaf получил 11% жалоб, которые в большинстве случаев устранялись менее чем за сутки. BMW i3 также сочли надежным, хотя владельцы часто оплачивали ремонт самостоятельно.
В то же время, некоторые популярные модели продемонстрировали смешанные результаты. Tesla Model 3 и Model Y значительно улучшили свои позиции: несмотря на 27% зафиксированных неисправностей, в большинстве случаев производитель быстро покрывал издержки. Особенно высокий балл получила Model Y среди кроссоверов.
Поделиться новостью
Также по теме
Чаще всего ломается в электроавто
Какими авто наиболее недовольны владельцы (инфографика)
WhatsApp для iPhone получил встроенный переводчик сообщений
Tesla представила новые доступные версии Model 3 и Model Y в комплектации Standard (фото, видео)
Суд США обязал Google реформировать Play Market
Украинский авторынок переходит на электричество: сентябрь показал рекорд