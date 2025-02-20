Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного

Личные финансы
25
Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного
Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного
Льготами для участников боевых действий могут воспользоваться родственники военного.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Читайте также
К родственникам УБД относятся:
  • муж или жена;
  • несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети, если они не состоят в браке и имеют инвалидность детства I или II группы, или инвалидность I группы;
  • родители, если они признаны нетрудоспособными;
  • лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД и проживают с ним;
  • лица, ухаживающие за УБД с инвалидностью в результате войны I группы, проживают с ним и не состоят в браке.
В то же время в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что сожительницы УБД не считаются членами семьи и не получат льгот.
Читайте также
Получить льготы УБД
Чтобы получить льготы для семьи, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.
Какие документы
Для этого необходимо предоставить копии документов, подтверждающих родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.
Читайте также
Какие документы необходимы для получения статуса УБД
Для получения статуса участника боевых действий украинцу необходимо предоставить следующие документы:
  1. Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
  2. Справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны должна быть установленного образца.
  3. Копия паспорта.
  4. Копия идентификационного кода.
  5. Заявление о получении статуса участника боевых действий.
  6. Согласие на обработку персональных данных.
  7. Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.
К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:
  • повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
  • целевое денежное пособие в размере 40 грн;
  • ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого денежного пособия, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн.
Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров уменьшил количество документов, которые нужно предоставить для получения статуса участника боевых действий (УБД);
  • участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.