Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного — Finance.ua

Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного
Льготами для участников боевых действий могут воспользоваться родственники военного.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
К родственникам УБД относятся:
- муж или жена;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, если они не состоят в браке и имеют инвалидность детства I или II группы, или инвалидность I группы;
- родители, если они признаны нетрудоспособными;
- лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД и проживают с ним;
- лица, ухаживающие за УБД с инвалидностью в результате войны I группы, проживают с ним и не состоят в браке.
В то же время в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что сожительницы УБД не считаются членами семьи и не получат льгот.
Получить льготы УБД
Чтобы получить льготы для семьи, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.
Какие документы
Для этого необходимо предоставить копии документов, подтверждающих родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.
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Какие документы необходимы для получения статуса УБД
Для получения статуса участника боевых действий украинцу необходимо предоставить следующие документы:
- Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
- Справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны должна быть установленного образца.
- Копия паспорта.
- Копия идентификационного кода.
- Заявление о получении статуса участника боевых действий.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.
Ранее мы писали, что размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.
К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:
- повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
- целевое денежное пособие в размере 40 грн;
- ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого денежного пособия, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн.
Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
Справка Finance.ua:
- Кабинет министров уменьшил количество документов, которые нужно предоставить для получения статуса участника боевых действий (УБД);
- участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.
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