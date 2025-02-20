Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного — Finance.ua

Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного Сегодня 15:14 — Личные финансы

Какими льготами для УБД могут воспользоваться родственники военного

Льготами для участников боевых действий могут воспользоваться родственники военного.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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К родственникам УБД относятся:

муж или жена;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, если они не состоят в браке и имеют инвалидность детства I или II группы, или инвалидность I группы;

родители, если они признаны нетрудоспособными;

лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД и проживают с ним;

лица, ухаживающие за УБД с инвалидностью в результате войны I группы, проживают с ним и не состоят в браке.

В то же время в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что сожительницы УБД не считаются членами семьи и не получат льгот.

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Получить льготы УБД

Чтобы получить льготы для семьи, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Какие документы

Для этого необходимо предоставить копии документов, подтверждающих родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.

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Какие документы необходимы для получения статуса УБД

Для получения статуса участника боевых действий украинцу необходимо предоставить следующие документы:

Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. Справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны должна быть установленного образца. Копия паспорта. Копия идентификационного кода. Заявление о получении статуса участника боевых действий. Согласие на обработку персональных данных. Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.

Ранее мы писали , что размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевое денежное пособие в размере 40 грн;

ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого денежного пособия, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн.

Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

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Справка Finance.ua:

Кабинет министров уменьшил количество документов, которые нужно предоставить для получения статуса участника боевых действий (УБД);

участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

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