Сколько необходимо служить, чтобы получить статус УБД в 2025 году — Finance.ua

Сколько необходимо служить, чтобы получить статус УБД в 2025 году Сегодня 20:01 — Личные финансы

Сколько необходимо служить, чтобы получить статус УБД в 2025 году

Многие украинцы в настоящее время могут получить статус участника боевых действий. Он дает возможность военнослужащим оформлять льготы.

В частности, нет четко установленных сроков пребывания на службе для получения статуса участника боевых действий, пишет 24 Канал со ссылкой на Постановление Кабинета Министров « О предоставлении статуса УБД ».

До начала полномасштабного вторжения для получения этого статуса украинцам необходимо было отслужить по меньшей мере 30 дней.

Читайте также Какие зарплаты предлагают военным и лицам с УБД (инфографика)

На сайте Забота о военнослужащем сообщают , что участниками боевых действий признаются военнослужащие ВС Украины, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной. агрессией российской федерации против Украины.

Кроме того, статус участника боевых действий предоставляется лицам, принимавшим непосредственное участие в мероприятиях по обороне, при условии выполнения ими лично или в составе воинской части учреждения и заведения боевых задач, проведения разведывательных мероприятий, в том числе получивших ранения, контузии, увечья.

Какие документы необходимы для получения статуса УБД

Для получения статуса участника боевых действий украинцу необходимо предоставить следующие документы:

Справка о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. Справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины должна быть установленного образца. Копия паспорта Копия идентификационного кода Заявление о получении статуса участника боевых действий. Согласие на обработку персональных данных. Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.