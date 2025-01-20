Сколько необходимо служить, чтобы получить статус УБД в 2025 году — Finance.ua

Сколько необходимо служить, чтобы получить статус УБД в 2025 году
Многие украинцы в настоящее время могут получить статус участника боевых действий. Он дает возможность военнослужащим оформлять льготы.
В частности, нет четко установленных сроков пребывания на службе для получения статуса участника боевых действий, пишет 24 Канал со ссылкой на Постановление Кабинета Министров «О предоставлении статуса УБД».
До начала полномасштабного вторжения для получения этого статуса украинцам необходимо было отслужить по меньшей мере 30 дней.
На сайте Забота о военнослужащем сообщают, что участниками боевых действий признаются военнослужащие ВС Украины, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной. агрессией российской федерации против Украины.
Кроме того, статус участника боевых действий предоставляется лицам, принимавшим непосредственное участие в мероприятиях по обороне, при условии выполнения ими лично или в составе воинской части учреждения и заведения боевых задач, проведения разведывательных мероприятий, в том числе получивших ранения, контузии, увечья.
Какие документы необходимы для получения статуса УБД
Для получения статуса участника боевых действий украинцу необходимо предоставить следующие документы:
- Справка о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
- Справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины должна быть установленного образца.
- Копия паспорта
- Копия идентификационного кода
- Заявление о получении статуса участника боевых действий.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.
Поделиться новостью