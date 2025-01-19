Какие зарплаты предлагают военным и лицам с УБД (инфографика) — Finance.ua

Какие зарплаты предлагают военным и лицам с УБД (инфографика)
По аналитическим данным OLX Работа, среди военных профессий чаще всего ищут на работу водителей, стрелков, операторов БПЛА, командиров и медиков.
Лучше всего откликаются на вакансии:
- служба в подразделениях ПВО;
- служба поваром;
- оператор FPV и БПЛА.
В среднем рекрутам предлагают зарплату в 70 000 грн. Немного меньше — 60 000 грн, предлагают в ПВО. Инструкторам и бухгалтерам платят по 35 000−36 000 грн.
Среди вакансий, подходящих людям со статусом УБД, медианная зарплата составляет 19 800 грн, что фактически соответствует среднему уровню оплаты по Украине.
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Традиционно зарплату повыше предлагают на западе (22 000 грн). Меньше, чем в среднем по Украине, предлагают в центре (Черкасская и Кировоградская) и на Сумщине — 17 500 грн.
Справка Finance.ua:
- Как сообщалось ранее, на размер выплат для военнослужащих ВСУ влияют занимаемая в армии должность и воинское звание. А также три других важных фактора, которые влияют и на ход военной службы в целом.
- Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из нескольких частей. Это как основные, так и дополнительные выплаты. Дополнительные выплаты могут быть ежемесячными и единовременными. Подробно об этом читайте по ссылке.
- Государственный бюджет Украины на 2025 год предусматривает направление 26,3% валового внутреннего продукта Украины или 2,23 трлн грн на безопасность и оборону Украинского государства, что на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.
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