В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД — Finance.ua

В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД Сегодня 21:04 — Личные финансы

В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД

В рамках месяца цифровой трансформации Министерство по делам ветеранов Украины сделало важный шаг — автоматизировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД). Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут вовлекаться в процесс получения статуса — государство берет на себя все необходимые процедуры.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

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«Военнослужащие выполняют боевые задачи, все остальное — берет на себя государство. Мы вводим автоматическое предоставление статуса, исключающее даже необходимость подачи заявления. Никаких бюрократических препятствий, никаких бумажных документов или дополнительных обращений в разные учреждения», — сообщила Калмыкова.

Ранее процесс требовал непосредственного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения многочисленных согласований.

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«Благодаря новым цифровым подходам эта процедура станет значительно проще и эффективнее, обеспечив быстрое и удобное получение статуса участника боевых действий. Сведения об участии в боевых действиях будут вноситься уполномоченными лицами воинских частей», — добавила министр.

После предоставления статуса УБД защитники будут иметь возможность сгенерировать э-удостоверение в приложении «Дія» и пользоваться всеми преимуществами статуса. Важно, что генерация э-удостоверения в приложении «Дія» без наличия бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года.

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