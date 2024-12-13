В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД

Личные финансы
10
В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД
В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД
В рамках месяца цифровой трансформации Министерство по делам ветеранов Украины сделало важный шаг — автоматизировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД). Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут вовлекаться в процесс получения статуса — государство берет на себя все необходимые процедуры.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
Читайте также
«Военнослужащие выполняют боевые задачи, все остальное — берет на себя государство. Мы вводим автоматическое предоставление статуса, исключающее даже необходимость подачи заявления. Никаких бюрократических препятствий, никаких бумажных документов или дополнительных обращений в разные учреждения», — сообщила Калмыкова.
Ранее процесс требовал непосредственного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения многочисленных согласований.
Читайте также
«Благодаря новым цифровым подходам эта процедура станет значительно проще и эффективнее, обеспечив быстрое и удобное получение статуса участника боевых действий. Сведения об участии в боевых действиях будут вноситься уполномоченными лицами воинских частей», — добавила министр.
После предоставления статуса УБД защитники будут иметь возможность сгенерировать э-удостоверение в приложении «Дія» и пользоваться всеми преимуществами статуса. Важно, что генерация э-удостоверения в приложении «Дія» без наличия бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.