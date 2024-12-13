В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД — Finance.ua

В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД
В рамках месяца цифровой трансформации Министерство по делам ветеранов Украины сделало важный шаг — автоматизировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД). Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут вовлекаться в процесс получения статуса — государство берет на себя все необходимые процедуры.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
«Военнослужащие выполняют боевые задачи, все остальное — берет на себя государство. Мы вводим автоматическое предоставление статуса, исключающее даже необходимость подачи заявления. Никаких бюрократических препятствий, никаких бумажных документов или дополнительных обращений в разные учреждения», — сообщила Калмыкова.
Ранее процесс требовал непосредственного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения многочисленных согласований.
«Благодаря новым цифровым подходам эта процедура станет значительно проще и эффективнее, обеспечив быстрое и удобное получение статуса участника боевых действий. Сведения об участии в боевых действиях будут вноситься уполномоченными лицами воинских частей», — добавила министр.
После предоставления статуса УБД защитники будут иметь возможность сгенерировать э-удостоверение в приложении «Дія» и пользоваться всеми преимуществами статуса. Важно, что генерация э-удостоверения в приложении «Дія» без наличия бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года.
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