НБУ презентовал новую памятную монету «Дух Різдва»

1
НБУ презентовал новую памятную монету «Дух Різдва»
НБУ презентовал новую памятную монету «Дух Різдва», Фото: НБУ
Национальный банк Украины презентовал новую памятную монету «Дух Різдва».
«Рождество в украинской традиции — это сакральный праздник, исполненный семейного уюта, тепла и благодарности. Это время, когда за праздничным столом собирается вся семья, чтобы отведать кутью и пожелать друг другу мира и согласия. Украинцы издавна накануне Рождества, в Святой вечер, ставили в углу в домах дидуха — оберег рода и благополучия, символ урожая и духа предков. Чтобы увековечить наши древние обычаи, мы создали новую памятную монету «Дух Різдва», — говорится в сообщении.
Фото: НБУ
Фото: НБУ

О памятной монете

У монеты номинал 10 гривен. Она изготовлена ​​из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
Элементы отделки — двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм).
На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благую весть. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Святвечер. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На реверсе изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луна (муж) и звезды (их дети). Перед семьей — стол с двенадцатью блюдами: кутья, вареники, пампухи, рыба и другие традиционные угощения, а также головки чеснока — оберег от нечистой силы.
Тираж — до 15 000 штук.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.
