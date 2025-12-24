Зеленский рассказал об экономической дорожной карте Украины до 2040 года Сегодня 12:40

Зеленский рассказал об экономической дорожной карте Украины до 2040 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20 пунктов базового политического документа о завершении войны носят рамочный характер. По его словам, они предусматривают возможность заключения дополнительных соглашений при подписании основного документа.

Об этом президент сообщил в ходе общения с журналистами, передает Суспільне.

Уровни гарантий безопасности для Украины

Зеленский сообщил, что для Украины уже наработано несколько уровней гарантий безопасности. Ключевой элемент — многосторонняя рамка, оформленная в виде трехстороннего документа между Украиной, США и Европой.

Отдельно существует двусторонний документ между Украиной и Соединенными Штатами, а также приложение, посвященное военному измерению гарантий безопасности. В нем определен детальный план действий и механизмы реагирования при возможном возобновлении российской агрессии.

Дорожная карта экономического развития

Отдельно Зеленский сообщил о совместно с американской стороной проработанном документе по восстановлению и экономическому развитию Украины под названием «дорожная карта процветания Украины». Документ содержит долгосрочное видение развития государства до 2040 года.

По его словам, дорожная карта включает в себя ключевые элементы будущего инвестиционного соглашения и восстановления страны. Значительная часть положений плана устойчивости Украины уже интегрирована в этот документ.

Дорожная карта также определяет роль международных партнеров, в частности, США, Европы и других государств в обеспечении экономической и безопасной устойчивости Украины.

Читайте также Зеленский назвал условия для проведения выборов во время войны

Президент отметил, что сотрудничество с Соединенными Штатами оформляется в отдельный специальный экономический документ, который конкретизирует возможности участия американской стороны.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, россией и Европой об окончании войны. «Сейчас я готов проговорить драфт 20-пунктного документа, и это документ, который называется framework, базовый документ об окончании войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и русскими», — рассказал Зеленский.

Кроме проекта базового документа об окончании войны, по словам Зеленского, проработаны и другие документы, необходимые для ее завершения. А именно — многосторонняя рамка гарантий безопасности для Украины, это трехсторонний документ — Украина, США и Европа. Есть также рамка гарантий безопасности Украины от США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.